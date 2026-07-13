多重資產基金 攻守兼備

全球股市近期持續受AI投資熱潮帶動，不過地緣政治風險、利率政策及企業財報等不確定因素仍影響市場情緒。在市場輪動速度加快下，投資策略已逐漸由追逐單一產業，轉向兼顧成長與風險管理的多元配置。兼具股票、債券及跨區域布局優勢的多重資產基金，可望在掌握AI長線成長契機的同時，有效降低市場波動對投資組合的影響。

根據統計，截至7月7日，海外多重資產基金受惠AI科技股持續走強，績效表現亮眼。其中，富邦歐亞絲路多重資產型基金近一季報酬率達49.3%、今年來上漲73.9%、近一年更達157.7%。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金亦繳出近一季35.4%、今年來68.5%、近一年143.2%的績效，皆位居同類型基金前段班，顯示透過聚焦AI成長趨勢，並搭配多元資產配置策略，仍具備掌握產業長線成長動能的優勢。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，美國6月綜合PMI由51.5升至52.2，創今年1月以來新高，其中製造業PMI升至55.7，更創2022年5月以來最高水準，反映企業營運動能持續改善，也代表AI投資需求仍持續帶動製造業景氣回升，中長期多頭架構並未改變。

根據外資券商最新亞洲科技策略報告認為，今年上半年AI伺服器與資料中心相關硬體仍是科技股主要成長動能，布局已由核心半導體擴散至電子元件、電子材料等供應鏈。近期相關族群雖因股價漲多出現獲利了結，但屬健康修正，而非基本面反轉。

此外，Google、Meta及AWS持續上調2026、2027年資本支出，顯示全球大型雲端服務供應商仍積極擴充AI基礎建設。市場預估2026年AI伺服器出貨量將年增70%至80%，隨大型語言模型持續升級、企業AI應用快速普及，算力需求具備高度持續性，AI資本支出仍有進一步上修空間，科技產業長線成長動能可望延續。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，展望今年美股企業獲利基本面佳，維持中性偏多看待，惟須注意漲多的個股面臨評價回調的風險。另外，今年受油價高漲、經濟持續溫和增長環境等因素，降息機會相對較低，當前對債券持有仍維持中性看法。