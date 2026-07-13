全球市場觀測站／日半導體鏈 展望樂觀

美股類股輪動快速，上周維持高檔震盪格局。經濟數據方面，美國ISM製造業指數為53.3，雖較前月略為放緩，但已連續六個月維持擴張，顯示AI資料中心投資與國防支出仍是支撐美國經濟成長的重要動能。

中國信託投信表示，AI正加速提升生產力與供給能力，有助支撐美國長期經濟成長。不過，AI對就業市場與通膨的最終影響仍存在高度不確定性，因此聯準會對後續貨幣政策及資產負債表規模調整仍抱持審慎態度，惟考量油價逐步回落，以及非農就業數據遠低於預期，年內升息疑慮稍獲緩解，有望支撐科技類股估值。

本周關注焦點將聚焦在15日艾司摩爾（ASML）財報、16日台積電法說，台積電法說將會是全球關注焦點，市場關注其資本支出上修情形、AI營收比重擴張幅度、定價及毛利率等指標，相關數據指標將影響市場對AI供應鏈產業景氣判斷，與上游供應鏈未來營收能見度。

受AI需求強勁擴張帶動，美銀上調Alphabet、Meta及亞馬遜等超大規模雲端服務商（CSP）資本支出預測，顯見AI相關基礎建設仍在加速進行階段，算力過剩疑慮不攻自破。在全球雲端巨頭持續加碼AI基礎建設投資趨勢下，預期將進一步推動半導體、記憶體、高階PCB及電力等AI基礎建設相關供應鏈需求成長。

韓國KOSPI指數，在上周歷經罕見的多空雙殺及期貨市場熔斷後，終於迎來喘息空間。相較之下，日經指數近一周表現較為平穩，但類股輪動速度依舊偏快。在日圓走貶及出口需求回溫帶動下，日本企業信心明顯提升，電子零組件與半導體等出口導向產業表現相對亮眼，基本面未出現惡化，日股上漲潛力仍存。

中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜指出，受惠AI帶動3奈米製程、先進封裝需求，以及記憶體廠加速擴產趨勢，日本半導體供應鏈後市展望樂觀。短期內可能因為市場情緒出現股價波動較劇烈現象，然中長期仍將持續受惠AI驅動的擴產需求與技術升級帶動的設備投資需求。