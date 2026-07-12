日銀升息不是利空！鉅亨買基金：看懂三訊號 把握日本基金投資機會

日本央行6月中宣布升息一碼，將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策。對此，「鉅亨買基金」表示，市場不應只聚焦「升息」本身，更重要的是升息背後代表日本經濟正逐步走出「失落30年」，未來影響日本基金表現的關鍵，將回歸經濟基本面。投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，第一個關鍵訊號是「薪資成長」。日本長期受困通縮，主要原因在於薪資停滯與內需疲弱，因此日本央行多年來維持超低利率刺激經濟。近年情況已逐漸改變，日本薪資已連續五年以上維持正成長，5月通膨率為1.5%，顯示企業加薪與物價上升已逐步形成良性循環。若未來薪資增幅持續追上甚至超越通膨，不僅有助提升家庭所得，也代表日本經濟正朝健康復甦邁進，貨幣政策正常化將更具延續性。

第二個值得留意的訊號是「消費動能」。張榮仁指出，薪資成長是否能真正轉化為消費力，將是觀察日本景氣的重要指標。日本5月零售銷售年增率達5.3%，顯示家庭支出已有明顯回溫。回顧過去十年，當消費支出持續成長時，必需消費與非必需消費產業未來一年的營收及股價表現普遍優於市場平均，其中又以非必需消費族群受惠最為顯著。若薪資、消費與企業獲利形成正向循環，日本升息反而代表經濟體質改善，而非市場利空。

第三個關鍵則是「日圓走勢」。張榮仁分析，若薪資與消費持續改善，日本央行可望延續貨幣政策正常化，日圓也有機會逐步轉強；反之，若通膨降溫、內需復甦不如預期，央行可能放慢升息甚至重新轉向寬鬆政策，日圓仍可能維持偏弱。不同匯率環境將帶動不同產業表現，日圓升值較有利內需消費、金融及服務業；弱勢日圓則相對有利資訊科技、工業、原物料及出口導向企業，因此日本基金的投資方向也應隨市場環境適時調整。

張榮仁表示，日本市場已從過去依賴低利率與弱勢日圓支撐，逐步邁向由經濟基本面驅動的新階段。若薪資持續帶動消費成長，日本經濟進入正向循環，可優先布局日圓計價、內需消費比重較高的日本基金；若經濟復甦力道放緩、央行重新回到寬鬆政策，則可考慮配置美元避險級別、出口導向企業占比較高的日本基金，以掌握不同情境下的投資機會。