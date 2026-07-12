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定期定額科技基金 不需盲猜美國選戰、聯準會和科技財報

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球新科技基金定期定額報酬率。(資料來源：晨星)
統一全球新科技基金定期定額報酬率。(資料來源：晨星)

時序進入第3季，美國期中選舉的選情逐漸白熱化，受到通膨影響，市場對美國聯準會的利率決策預期一變再變，企業陸續公布第2季財報及展望，易使股市短線出現較大震盪。統一投信表示，投資人利用定期定額方式布局全球股票，分散投資風險且不需擇時。

晨星統計至6月30日，統一全球新科技基金近一年定期定額酬率超過一倍，近二年提高至172.69%，比同類型基金報酬率平均值高約130個百分點。這檔基金的近三年及近五年定期定額報酬率達到226.39%及304.53%，同期間同類型基金的報酬率平均僅有56.34%及78.28%。隨著時間更迭，統一全球新科技基金的績效領先幅度也數倍擴大，近十年定期定額報酬率達到588.07%，遠勝同類型基金報酬率平均值115.27%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美伊進入談判階段後，國際油價已經逐步下滑至戰前水準，預計對通膨的影響將在下半年逐步降低，使目前市場對聯準會的鷹派升息預期，有機會緩和。今年股市表現主要由獲利上修所帶動，並未有泡沫跡象，時序進入7月，市場等待企業第2季財報獲利，進一步確認企業今、明年獲利上修空間。

統一全球新科技基金主要核心持股為全球半導體，聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業。同時，隨著AI落地，加大布局於受惠AI應用滲透的軟體應用企業。截至6月30日，這檔基金有超過四成投資於美股，其他主要布局區域及投資比例依序為台股25.39%及日股20.97%。

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