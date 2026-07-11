台股波動放大 逢回可布局

隨著AI投資熱潮延續、企業獲利維持成長，加上台積電等權值股持續扮演領頭羊，市場普遍對下半年台股維持偏多看法。

不過，在指數屢創高後，市場波動也可能同步放大，投資人仍須留意美國聯準會政策動向、國際地緣政治、企業財報表現及AI資本支出是否延續等變數，並採取逢回布局策略，將有助於提升下半年投資勝率。

台股基金近周全數修正，但根據CMoney統計至9日，觀察近月績效前十強依序為：元大台灣高股息優質龍頭漲13.5%、匯豐成功漲8.0%、新光臺灣高股息漲4.3%、元大高科技漲3.8%、元大多多漲3.6%、路博邁台灣5G股票漲3.4%、兆豐台灣金傳精選股息漲2.5%、復華全方位漲2.1%、元大新主流漲1.57%，皆優於台股大盤同期表現的1.4%。

富邦投顧董事長陳奕光表示，在景氣表現上，台、美動能穩健，中國則面臨內需與房市調整壓力的格局。台股籌碼利多還有ETF與資金結構同步擴張，股票型ETF規模至2026年5月達5.6兆元、年增約60%；主動式ETF自推出後快速成長，規模達9,023億元，加計後續募集將突破1兆元，資金持續集中流入台股。

陳奕光分析，觀察歷年選舉行情，可看出短期多具正報酬傾向，包括台灣歷次地方選舉中，選前40至20個交易日上漲機率達86%，平均報酬率約5%至8%；選後40個交易日上漲機率同樣為86%，平均報酬率提升至7.6%。美國方面，近八次期中選舉統計顯示，選前20個交易日標普500指數平均漲幅為4.9%。