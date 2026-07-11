太空產業、光通訊 投資重頭戲

今年下半年全球金融市場仍充滿變數，投資布局須兼顧風險與成長契機。法人認為，地緣政治、央行政策與AI投資將是牽動全球經濟的三大主軸，而美國尖端科技、澳洲關鍵礦藏、台灣AI供應鏈、太空產業及光通訊等五大趨勢，則可望成為資金聚焦的長線投資亮點。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，6月FOMC會議Fed雖維持利率不變，但新公布的點陣圖明顯偏鷹，代表Fed目前首要任務在於抑制通膨預期。Fed官員的經濟預測也反映出兩難局面，核心PCE預估值上修，GDP成長預估值下修，代表Fed官員看到「通膨韌性較高、成長動能轉弱」的組合。

展望下半年投資趨勢

市場反應也很直接，股、債市同步下跌，因這次會議粉碎了市場對年底前Fed再度降息的期待，未來投資人必須逐步適應「High for Longer（指高利率將維持更長時間）」的利率環境。

另外，在主要央行貨幣政策方面，2024年底到2026年6月全球20大央行貨幣政策分歧，Fed利率維持在3.5至3.75%區間，並未降息。歐洲受中東戰火波及，能源價格上漲帶動通膨，迫使歐洲央行在6月升息1碼至2.25%；日本因物價與薪資同步上漲，日本央行亦在6月升息1碼至1.0%。

新興市場方面，中東戰爭爆發後，印尼央行、菲律賓央行為捍衛匯率皆連續升息三次；相較之下，台灣央行則維持在2%。

羅瑋強調，下半年全球經濟主要風險包括地緣衝突是否造成能源、航運與糧食價格上揚及跨產業供應鏈斷鏈；各國央行面對通膨壓力可能延後降息或再次走向緊縮；川普的關稅及產業政策仍存在不確定性；而金融市場在偏高的市場利率累積壓力外溢、科技股權重集中，都將造成金融市場波動。

隨著AI應用持續擴展，美國在全球科技競爭中的領先地位更加穩固。由AI發展的根基資料中心來看，目前美國資料中心數量已達4,030座，遠高於其他國家，全球市值前十大企業中更有八家來自美國，凸顯其主導地位。

事實上，台灣供應鏈在本波AI浪潮中持續扮演核心角色。隨著輝達Rubin的銷售量將在2026年下半年至2027年逐步提升，台灣相關先進製程晶圓代工、先進封裝與AI測試族群，皆是AI需求擴張下的受惠者。而護國神山台積電資本支出攀高、密集度下滑，顯示其對CSP資本開支與AI長期需求具高度信心，並將持續帶動台灣先進製程、先進封裝與設備供應鏈成長。

目前AI科技巨頭正加速導入CPO推動商用部署，2026年GTC大會黃仁勳發佈新一代晶片「Feynman」細節，架構中已明確引入CPO技術。2028年開始，CPO在資料中心的滲透率將由2025年的0.1%明顯提升，「光進銅退」勢在必行。

另外，台北富邦銀行吳傳文資深副總經理補充，澳洲近年企業投資規模持續擴大，2026年首季澳洲企業投資額年增10.4%達880億澳幣，創歷史單季最高；大型外資也紛紛前往投資，自2025到2029年，亞馬遜將投資澳洲約200億澳幣，擴建全國AI與雲端資料中心基礎設施及多座太陽能電廠。

太空產業正從國家主導逐漸走向商業化發展。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，全球太空經濟正以每年約9%的速度成長，產業發展由商業通訊、氣候監測，與國防安全共同驅動高速擴張成長動能，觀察太空產業屬於高資本投資，新興產業域，與政策方向、政府合約影響大，近期產業也看到如火箭實驗室的併購案，且取得美國國防部約1.9億美元合約，目前該公司待執行合約訂單總量已突破20億美元。