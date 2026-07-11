基金特蒐／中小型基金 活力四射

台股搭上AI特快車，上半年寫下最強成績單，多檔台股基金今年來績效已經逾百，在AI多點開花下，中小型股表現更為活潑，更讓中小型基金平均報酬率衝上85.2%，尤其統一中小基金績效高達123.8%，傲視其他類型。

展望台股後市，操盤人莊承憲研判，上市櫃公司維持高成長獲利的基本面並無改變，仍是支撐台股繼續走多頭行情的堅實底氣，波動反而提供參與台股一條龍的投資機會。

據晨星統計至7月8日，統一中小基金短、中、長期間績效不僅都贏過加權指數和櫃買指數，且也優於所屬的台股中小型基金類型平均值；以近一年為例，加權指數上漲104.5%、櫃買指數漲幅也有84.6%，台股中小型基金平均績效達到184.2%，同時間的統一中小基金績效倍數贏過參考指標，高達249.1%，高居同類型冠軍。

莊承憲研究資歷約十年，專精半導體等AI趨勢下的關鍵產業分析、選股投資策略以及資產配置，掌握住這波關鍵零組件升級的機會。而統一中小基金的特色之一是布局資本額小於80億元的中小型股需占60%以上，而台廠AI供應鏈絕大多數都屬於中小型，得以參與到AI百花齊放的大多頭行情。

經理人專注基本面，透過積極拜訪，由下而上的選股模式，精選出具備高業績成長率、產業前景明確等優勢的公司，當個股位階到區間的下緣便會積極布建，集中火力在約25檔個股左右，掌握成長爆發力，如今整體持股水位約在95%，反應對未來台股繼續走大多頭行情的樂觀預期。

翻開統一中小基金的基金月報，截至6月底，主要產業配置在電子零組件業中，上市櫃合計約48.06%、其次為半導體業，上市櫃合計約33.9%，其餘則為通信網路業、電腦及周邊設備業、其他電子業等。前五大成分股依序為被動元件股國巨*8.87%、銅箔基板台燿8.09%、半導體聯電7.11%、銅箔基板台光電6.09%、網通智邦5.54%。

核心持股仍在AI主流上，鎖定具備高毛利、輕資產、產業成長性高、成長率優於同業的公司。持續看好雲端服務相關供應鏈、測試介面、PCB/CCL、ABF、被動元件、成熟製程等族群，隨著7月進入產業拉貨旺季，台灣身為AI硬體重要供應鏈，且享有完整一條龍的地利優勢，將持續受惠AI的龐大需求，預期台股整體企業獲利會持續保持在高成長的軌道中。

近期台股拉回，但由AI所帶動的基本面成長趨勢，仍將支撐台股走三至五年的多頭行情，目前研判前景並無出現改變，將關注近期如台積電、大立光、聯電、聯發科等台廠指標股的法說會內容，月底的美國雲端服務供應商也將對於AI展望及資本支出等將釋出。

短期內，盤勢可留意台股籌碼沉澱情況；此外，美伊戰事未平，國際油價動向將牽動聯準會決策態度，目前透過總經等面向綜合研判，並不認為有升息的可能，因此，近期的波動反而提供進場的機會，建議投資人持續定期定額不停扣。

經理人莊承憲小檔案

操作心法

●精選持股 掌握爆發力

由下而上的選股模式，從基本面出發，透過積極拜訪，精選出具備高業績成長率、產業前景明確等優勢的公司，當個股位階到區間下緣會積極布建，火力集中在25檔左右持股，掌握成長爆發力。（高瑜君）

投資小叮嚀

●定期不定額 不錯過台股大多頭行情

近期台股有出現修正，目前研判處在高成長軌道中的基本面並無改變，波動反而提供進場的機會，建議持續定期定額不停扣，逢拉回可視自身情況適時加碼，好好把握台股的多頭行情。

●留意兩項觀察重點表現

第一，基本面關注近期如台積電（2330）、大立光、聯電、聯發科等台廠指標股法說會內容，月底則有美國雲端服務供應商對於AI展望及資本支出等將釋出；第二，短期可留意台股籌碼沉澱情況以及國際油價動向。