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亞股漲跌互見 日、韓、越股長線看俏

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台股休市一日，亞股10日呈現漲跌互見局面，主要股市表現上，韓股日股走揚，陸股收黑。

亞洲股市表現上，韓國KOSPI綜合指數上漲2.52%或184.03點，收7,475.94點；日本日經225指數上漲1.2%或813.88點，收68,557.73點；NIFTY指數上漲1.02%或244.1點，收24,206.90點；香港恆生指數上漲0.6%或144.94點，收24,175.12點；越南VN指數下跌0.67%或12.36點，收1,828.34點；上海綜合下跌1%或40.4263點，收3,996.16點；深圳綜合下跌1.24%或33.685點，收2,675.49點。

展望日股，中信日本半導體經理人許家瑜表示，受惠於AI伺服器所需先進邏輯晶片與HBM投資大幅增加，日本半導體製造裝置協會預估2026年度日本製半導體設備銷售額有望年增26%。記憶體大廠美光規劃在日本投入1.5兆日圓強化HBM供應能力，製造設備預計在2028年下半年開始導入。在日本政府積極推動製造在地化的政策支持下，將有助於持續帶動當地供應鏈需求，也是法人相對看好日本半導體產業發展的原因之一。

針對近日高波動的韓股，摩根資產管理表示，儘管波動明顯升高，但大環境對韓國股市仍較有利，主要有三個關鍵：第一，AI投資循環仍是支撐韓股的核心動能，售價翻倍的記憶體供需維持緊俏，多家客戶簽訂長約有助支撐產業景氣維持高檔；第二，韓國政府與半導體龍頭同步推動大規模擴產計畫，目標未來五年將DRAM產能翻倍。6月半導體出口年增近200%，反映全球AI基礎建設需求持續強勁；第三，韓國版「Value-Up Program」，韓國官方持續推進公司治理改革，有望帶動市場評價改善並擴散至更多產業。

在越南市場部分，富邦越南經理陳仲愷表示，越南今年正式獲富時羅素（FTSE Russell）確認升級為新興市場，並預計自2026年9月起分四階段完成納入全球指數，可吸引指數追踪的國際投資者資金望進場，市場預計將流入金額近百億市場美元。借鑒往往新興國家入富經驗，三年後平均獎勵率達48.29%此後隨著國際資金比重提升，將有助於改善市場流動性、提高國際能見度，並帶動配置越南資本市場估值向上重估，成為支撐股市中長期行情的重要動力。

韓股 日股 陸股

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