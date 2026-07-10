非投資級債 人氣增溫

近期受聯準會政策動向與科技股估值修正影響，全球主要股市近期自高點拉回，市場震盪加劇，資金布局重心也逐步轉向具穩定收益優勢的固定收益商品，讓具有配息優勢的非投資級債券ETF再度受到市場的青睞。

根據投信法人統計，6月非投資級債發行市場活躍，單月發行規模達350億美元，是近九個月來第二高水準，年初以來累計發行規模已達1,869億美元，明顯高於去年同期，且非投資級債基金連續三個月呈現淨流入，顯示市場風險偏好明顯改善。

盤點目前市場上非投資級債ETF共有九檔，平均票面利率皆維持在7.8%以上，其中以玉山嚴選非投債ETF（00988B）的平均票面利率表現最佳，達9.8%。其餘依序為：台新美國非投等債為8.9%、國泰收益非投等債為8.8%、第一金優選非投債為8.4%、復華彭博非投等債為8.29%、群益優選非投等債為8.23%，凱基美國非投等債為8.1%，國泰優選非投等債為8.0%，富邦全球非投等債則為7.8%。

玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊指出，受惠於美伊衝突持續降溫、聯準會釋出更為鷹派的政策訊號、總體經濟數據保持韌性、油價回落以及資本市場活動熱絡等，6月非投資級債券利差大致維持穩定，就評級表現而言，中高評等券種表現相對穩健，BB級、B級及CCC級債券分別上漲0.32%、0.26%及下跌0.02%。

此外，聯準會政策焦點逐步回歸通膨數據，在利率處於相對高檔之際，非投資級債可望持續鎖定較高收益水準。值得注意的是，00988B在7月即將迎接第三次配息，每單位配發0.157元，創下歷史新高，可留意最後買進日為7月15日。

綜合群益、台新投信表示，非投資級債基本面維持穩健，目前違約率仍低於長期平均，企業持續透過再融資延長債務期限，2026至2028年到期債務明顯減少，就產業結構而言，美國非投資等級債涵蓋產業較為分散，有助降低投資組合對AI相關族群的集中度，而非投資級債目前提供約7%到期殖利率，對於追求較高息收的投資人來說仍極具吸引力。