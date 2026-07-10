新興債市、匯市 受惠三趨勢

地緣政治風險與聯準會（Fed）升息預期，支撐今年來美元走強。法人指出，隨著中東緊張情勢與油價自高峰滑落，預估下半年美元走升的強度將趨緩，新興國家當地債匯市可望受惠於三大主題趨勢。

富蘭克林投顧表示，美元走強，不必然代表新興國家貨幣走弱。美元DXY指數的組成有約六成是歐元、日圓占逾一成、其他如英鎊與加拿大幣也各約占一成。因此，美元指數走強，並不表示新興國家貨幣走貶，以今年上半年為例，指數升值2.9%，摩根大通新興國家貨幣指數也同步升值0.09%。

富蘭克林投顧表示，新興國家擁有三大主題趨勢。一是新興國家自發性政策改革有成，二是地緣政治不安與川普關稅強化全球重組浪潮，三是全球資金分散配置的需求，納入投資組合可降低過度集中於美國市場或是科技股的風險，也可廣納多元化趨勢題材。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策明顯改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系。政策方向穩健且具可信度，加上制度建構持續推進，提升了市場對政策的公信力。

貝萊德智庫分析，新興市場固定收益同樣存在精選布局的機會。許多新興市場央行已完成升息循環，但部分市場的當地利率仍維持在相對高檔，因此新興市場債券部分領域仍具備吸引人的報酬潛力。