韓股熔斷免驚！布局施羅德環球收益成長基金分散風險 股債債靈活配置

美國科技股近日震盪加劇，費城半導體指數單日重挫4.65%，再度提醒投資人評價過高與市場過度集中的風險。隨著市場波動升溫，台灣投資人資金配置也悄悄出現轉變。根據?皏蛓戮w統計境外基金今年以來截至五月底的資金流向，台灣資金淨流入多元資產基金的金額已達78.67億美元（約新台幣2,500億元），相對五月份股票及債券資產同步面臨資金流出，逆勢吸金的多元資產基金突顯投資人對分散風險及穩定收益需求升溫。

施羅德投信產品發展部資深副總裁王翰瑩表示，昨(7)日全球科技股與半導體類股遭遇強烈拋售，原因來自南韓記憶體大廠三星電子公布第二季財報。儘管該公司營業利潤達去年同期 19 倍，然未能超出市場極高預期，引發利多出盡的失望賣壓，更一度觸發南韓股市熔斷。到了美股開盤，恐慌持續蔓延，拖累費城半導體指數大跌 4.65%。此外，市場傳出中國 AI 新創 DeepSeek 研發自家晶片以降低對外依賴，進一步加深競爭加劇的疑慮。

王翰瑩表示，目前施羅德投信仍看好AI所帶動的多頭格局，只是市場近期的震盪，主要來自於第二季的快速上漲後的評價回歸。她指出，AI題材帶動的股價累積漲幅已高，市場對利率政策、經濟數據及地緣政治等變數也更加敏感。當市場由單邊上漲轉為輪動與震盪格局時，投資組合更需要透過全球分散配置，來降低波動風險。在追求成長之餘，兼顧收益與風險控管，也正是近期投資人資金轉往多元資產基金配置的主因。

王翰瑩以施羅德環球收益成長基金為例，這類型的多元資產基金配置廣納全球股票、全球債券及全球可轉債等多元資產，並非單押熱門市場與單一資產類別，而是透過多元資產布局，掌握不同市場與產業的輪動與投資機會。

王翰瑩說明，可轉債兼具股票成長潛力與債券防禦特性，能在市場上漲時參與漲勢，在市場修正時相對降低波動；搭配全球債券部位，則有助於提升投組收益來源及分散風險。

她指出，台灣投資人普遍偏好重押台股、美股或單一科技產業，這樣的配置在多頭時期固然迷人，但一旦面臨回檔，投資組合的波動風險將大幅飆升。環球收益成長策略最大的優勢，在於「主動出擊，看好不重壓」，真正為投資人落實「全球分散」。當科技股或單一市場出現較大修正時，多元資產策略往往能發揮平衡投資組合波動的效果。

展望下半年，施羅德投信認為，整體AI的需求與趨勢不變，但市場的變數仍多，包括利率政策走向、地緣政治風險以及全球經濟成長動能變化等，都可能使市場呈現高檔與高頻震盪。在此環境下，投資人與其猜測下一個飆漲產業，不如透過全球化、多元化的環球收益成長策略，建立同時具備收益與成長潛力的核心投資組合。待時機成熟再回補風險性資產，也不失為一個進可攻、退可守的策略。

施羅德環球收益成長基金績效

報酬率/美元(%) 年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 3年

年化標準差 本基金A美元累積 11.2 11.4 11.2 22.7 38.9 55 10.5 四分位排名 1 2 1 1 1 1 -- 同類型基金平均

(58檔) 7.5 9.1 7.5 15.6 27.9 38.7 9.9