日圓買日股基金 有潛利

外資法人美國債市資金流向報告指出，近期債券基金資金流入明顯加速，固定收益共同基金與ETF於5月創下今年以來單月最大資金淨流入紀錄，6月資金流入仍維持強勁，使今年以來累計淨流入金額超過3200億美元，約為去年同期流入速度的兩倍，顯示投資人對固定收益資產的需求回溫。隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於明（9）日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

2026-07-08 17:27