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日圓買日股基金 有潛利
AI題材激勵股市攀高，不僅台股獲利噴發，投資人近年增加關注的日股，也迎接供應鏈超級周期，表現扶搖直上。法人指出，日圓處於低檔持續帶動換匯潮，推升投資人手上閒置日圓存量，與其放在銀行更可適時挑選日股基金，運用日圓買日股基金，在日股長線看好下，可望有效增加日圓資產成長潛力。
據Lipper統計日股主被動基金上半年績效，在35檔中共有四檔漲逾三成，其中，表現最佳的元大日本龍頭企業基金以50.8%居冠，元大日經225、野村日本領先基金，以及國泰日經225，也分別上漲39.5%、38.2%與38.0%。從整體表現來看，日股基金上半年全數正報酬，領先族群繳出逾兩成漲幅，而投資人以往相對青睞的美股基金，除了仍有負報酬表現，領先族群漲幅也僅一成出頭。
法人分析，今年以來美股大型權值股表現落後，影響美股基金報酬，但日股權值股扮演領漲角色，包括東京威力科創、愛德萬測試上半年分別大漲124%、64%，帶動日股基金表現領先。
元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，隨著AI需求提升，日本將持續發揮半導體、伺服器零組件技術優勢，如被動元件村田製作所、記憶體鎧俠等皆受惠AI超級周期。
野村投信指出，日本政府近日公布17戰略領域的投資藍圖，預計至2040財年累計投資將逾370兆日圓。其中，AI與半導體相關投資支出編列101.6兆日圓，占近三成，凸顯AI、半導體已成為日本產業發展的核心主軸。整體而言，隨著投資藍圖逐步落實，可望創造龐大的經濟外溢效應，並推動日本經濟再成長。
國泰日經225經理人游凱卉表示，日經225近期受科技股獲利了結及日本央行政策預期影響，短線震盪加劇，惟企業治理改革持續深化，加薪帶動內需復甦，加上通膨溫和回升，有助企業獲利結構改善，基本面良好。
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