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韓、台股市 內資力挺 不懼外資賣超

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI續航力遭質疑，外資繼續賣超韓、台等新興亞股，今年來只買超泰國。不過，新興亞洲的內資強勢力挺，今年來漲多跌少，僅印尼及印度有負報酬。韓股及台股更分別大漲71.9%、57.9%，在全球主要股市中名列前茅，法人看好晶圓龍頭大廠法說行情。（本報系資料庫）
AI續航力遭質疑，外資繼續賣超韓、台等新興亞股，今年來只買超泰國。不過，新興亞洲的內資強勢力挺，今年來漲多跌少，僅印尼及印度有負報酬。韓股及台股更分別大漲71.9%、57.9%，在全球主要股市中名列前茅，法人看好晶圓龍頭大廠法說行情。（本報系資料庫）

AI續航力遭質疑，外資繼續賣超韓、台等新興亞股，今年來只買超泰國。不過，新興亞洲的內資強勢力挺，今年來漲多跌少，僅印尼及印度有負報酬。韓股及台股更分別大漲71.9%、57.9%，在全球主要股市中名列前茅，法人看好晶圓龍頭大廠法說行情。

玉山市值動能50 （009803）經理人楊立楷分析，儘管大盤面臨修正壓力，最近常出現開高收低，但指數仍多次留下長下影線，代表低檔承接買盤積極且力道強勁。

近期台股資金輪動鮮明，反映資金並未撤出市場，而是在不同族群間進行輪動，現階段台股仍處於高檔震盪整理階段。

安聯投信台股團隊表示，儘管不確定因素仍然十分多，但企業獲利強勁成長，台股中長期基本面依然樂觀。

根據最新預估，2026年台灣企業整體獲利成長率可望達到58.3%，其中電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則年增47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更均衡健康。

越南今年以來仍上漲3.8%，無視於外資賣超。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南正同時受惠於政策改革、產業轉型及全球供應鏈重組三股力量，加上越南股市升級新興市場在即，隨著政策紅利持續釋放、外資流入穩健及內需復甦帶動，越南未來數年仍可望維持亞洲高成長經濟體地位，成為國際資金關注的重要新興市場。

印度股市上周漲0.9%，今年來的跌幅為10.4%。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度股市連四周收紅，受惠於美伊和談以及政策穩定盧比匯價的利多提振，再加上工業接單量強勁，有利於電力以及國防相關產業。

操作上，看好股價偏低、近期轉強的核心消費和房地產族群，同時重點布局受惠於海外存款回流、盧比貶值趨緩的金融股。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額累積到12.7億美元，賣超則以對南韓賣超1,001.6億美元最多，其次是賣超印度287億美元、台股243億美元；主要新興亞股以韓、台漲最凶，再來是泰國漲25.1%，但印尼跌31.5%最弱。

台股 外資 印度

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