生技基金雙重利多 全球四大相關指數同步創高 行情有望持續走揚

全球股市高檔震盪之際，觀察全球四大生技指數包括AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數、NASDAQ生物科技指數今（2026）年7月8日同步創下歷史新高，生技醫療指數表現相對抗震下，連帶的也讓投信發行的相關生技ETF基金績效表現佳。

群益投信生技產業研究團隊表示，人口老化趨勢之下，醫療照護及用藥需求有增無減，使得生技醫療產業的產值得以長期且穩定的增長，仍有望吸引資金配置。醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上。

富蘭克林投顧表示，美股在就業數據降溫、升息疑慮緩解下續揚，晶片股則因漲多賣壓湧現而表現承壓，費城半導體指數回落，反觀生技股在部分藥物試驗利多帶動下異軍突起；資金從科技輪動至較低基期的其他產業，6月以生技基金上漲11.58%領先，主要因部分領域如抗癌與重度憂鬱症新藥試驗結果良好。

群益那斯達克生技經理人邱鈺茹指出，觀察過去十年納斯達克生技指數表現，發現生技股具夏季行情，因每年6月開始重量級的國際生技大展、及美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會登場，大型藥廠多於此時公布重磅臨床數據，利多消息易吸引資金進場，生技股於6-7月上漲機率高達七成以上。

生技產業最具代表性的那斯達克生技指數不僅涵蓋美國重量級生技龍頭，成份股達200多檔亦可以完整捕捉併購紅利，預計在政策及併購資金面的雙重利多下，生技股有望持續走揚。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，近月美國食品藥物管理局放寬新藥審查與臨床驗證機制，並推動老藥新用政策，有助於縮短新藥研發時程、降低開發成本。