多元資產逆勢吸金 凸顯分散風險需求上升

美國科技股近日震盪加劇，費城半導體指數單日大跌4.6%，再度提醒投資人評價過高與市場過度集中的風險。法人指出，AI長線仍看多，但漲多震盪也屬正常，投資人可透過布局多元資產來降低震幅。

隨著市場波動升溫，台灣投資人資金配置也悄悄出現轉變。碁石智庫統計，今年前五個月，台灣資金淨流入境外多元資產基金的金額達78.6億美元（約新台幣2,500億元）。相對於5月股票及債券資產同步面臨資金流出，多元資產基金逆勢吸金，凸顯投資人對分散風險及穩定收益需求升溫。

施羅德投信產品發展部資深副總裁王翰瑩表示，南韓記憶體大廠財報優異，但市場預期過高，引發利多出盡的失望賣壓，恐慌持續蔓延，拖累費半指數大跌。此外，市場傳出中國大陸AI新創DeepSeek研發自家晶片以降低對外依賴，進一步加深競爭加劇的疑慮。

王翰瑩表示，目前施羅德投信仍看好AI所帶動的多頭格局，只是市場近期震盪，主要來自於第2季快速上漲後的評價回歸。AI題材帶動的股價累積漲幅已高，市場對利率政策、經濟數據及地緣政治等變數也更敏感。

王翰瑩指出，當市場由單邊上漲轉為輪動與震盪格局時，投資組合更需要透過全球分散配置，來降低波動風險。在追求成長之餘，兼顧收益與風險控管，也正是近期投資人資金轉往多元資產基金配置的主因。

富達國際指出，全球經濟成長仍具韌性。AI投資持續擴張、企業獲利穩健及財政政策支持，持續支撐全球經濟成長，但地緣政治分化仍是長期主題。