近期全球市場受到科技股拉回而震盪，反而醫療生化產業逆勢上漲，帶動相關醫療基金績效跟著水漲船高。

醫療生化產業除了具有剛性需求，最大的優勢在於與AI結合後所帶動的精準醫療商機，據統計，全球精準醫療市場規模將由2025年的1,190億美元，大幅成長至2034年的4,705億美元，年複合成長率高達16.5%。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰指出，醫療產業中的AI研發支出節節上升，占比預期從2025年的5%成長至2032年的16%，而所帶動的精準醫療，更是已成為推動現代醫療體系朝「個人化、數據化與高效率」轉型的關鍵動能。

此外，常李奕翰表示，在創新與需求的雙重優勢之下，當遇到市場波動時，醫療股往往展現出較強的抗跌能力，成為資金的避風港，其次，隨著全球人口老化與慢性疾病增加，醫療需求持續攀升，主要市場的醫療支出也不斷擴張，這為醫療產業提供了穩健的長期成長動能。

常李奕翰說明，醫療科技與創新藥物的突破更是推動產業快速發展的關鍵，從人工智慧輔助診斷到新藥研發，再到智慧醫療設備，皆為市場帶來新的成長機會，而每年固定的醫學年會亦可望從中發現具有投資機會的具競爭力醫療公司。

常李奕翰認為，未來醫療生化產業中最值得注意的仍為肥胖症、糖尿病與代謝疾病治療，另外，腫瘤創新療法，特別是ADC、雙特異性抗體、放射配體療法與精準醫療相關公司也值得聚焦。