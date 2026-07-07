績效翻倍海外基金熱 復華全球物聯網、統一全球新科技等今年表現佳

不讓主動式ETF專美於前，投信發行海外各類型基金，今年來同樣展現主動式操作優勢，報酬居前標的規模、績效多翻倍，其中聚焦趨勢科技之全球股票及亞洲股票型基金獨占鰲頭，全球平衡、多重資產型基金也榜上有名。

據統計，今年來理柏投信投顧公會分類的海外基金類型平均績效，以亞洲區域股票型漲幅近54%居冠，大中華股票、日本股票、全球一般股票及美國股票型亦有二至四成，表現相對亮眼。

其中績效居同類型前茅的復華全球物聯網科技、統一全球新科技、復華華人世紀、復華亞太神龍科技及復華全球大趨勢等基金，今年來累積報酬達三位數，進一步帶動資金流入，推升基金規模增幅也翻倍，成為此波多頭行情叫好叫座的投信發行海外基金代表；配置更為多元的復華全球平衡、安聯AI收益成長多重資產基金也獲得投資人青睞，今年來規模亦有明顯增長。

投信法人表示，MSCI世界指數今年來漲幅僅13%，但與科技股連動性高的費城半導體指數、台灣加權、韓國KOSPI指數同期漲幅達五至九成，凸顯今年來漲勢多集中在AI相關科技主題，預期因需求熱絡使相關產業供應鏈能見度佳，仍將是下半年掌握全球股市投資機會要角，若擔心行情高檔震盪，建議透過投資方法布局，分散波動風險。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，近期市場資金輪動加速，波動度上升。不過，目前AI還在高速成長階段，算力需求將延續新一代晶片和傳輸技術的投資；隨著AI生態系的形成，以及應用端步入商業化，都將推動相關企業的獲利成長動能，支撐股市多頭走勢。

復華全球平衡基金經理人胡家菱指出，因應全球股市維持偏多格局，後市布局仍採偏多操作，並透過網羅全球多元投資主題，參與AI應用帶來的多重趨勢上漲契機，以避免投資風險過度集中於單一產業或國家。