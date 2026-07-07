快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

美股兩大支撐後市向上 法人：牛市結構未遭破壞

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美股近期在多重因素交錯影響呈現震盪走勢，一方面受到AI投資與企業獲利成長支撐，另一方面則面臨通膨壓力未完全消退、美國聯準會政策路徑不確定，以及地緣政治風險升溫等干擾。 法新社
美股近期在多重因素交錯影響呈現震盪走勢，一方面受到AI投資與企業獲利成長支撐，另一方面則面臨通膨壓力未完全消退、美國聯準會政策路徑不確定，以及地緣政治風險升溫等干擾。 法新社

美股近期在多重因素交錯影響呈現震盪走勢，一方面受到AI投資與企業獲利成長支撐，另一方面則面臨通膨壓力未完全消退、美國聯準會政策路徑不確定，以及地緣政治風險升溫等干擾。

法人認為，美股受到「薪資螺旋風險低，長期通膨壓力受控」及「企業獲利強勁、基本面殷實」兩大關鍵支撐，長期趨勢的牛市結構尚未被破壞，美股後市仍具有上漲空間。

大華美國MAG7+ (009815) 經理人郭修誠表示，美股迎來第2季財報季的樂觀預期，市場估計標普500科技類股獲利將強勁年增逾60%。特斯拉因Robotaxi服務順利拓展至邁阿密，股價強升近7%；蘋果與博通將晶片合作延長至2031年，也激勵AI整體供應鏈之信心；AI投資重心正擴大至雲端巨頭，晶片股美光（MU）亦重拾漲勢，全面提振科技股樂觀情緒。

國泰投顧指出，就業數據強勁，但是美國薪資增長已見放緩趨勢，從2022年3月年增5.9%，逐漸放緩至2026年5月的3.4%，意味美國薪資與物價螺旋上升的機率為低；此外，市場關注的長期通膨預期指標（5Y5Y通膨預期）保持穩定，顯示長期通膨並未失控，聯準會的貨幣政策空間仍然具有彈性。

此外，企業盈餘驅動是支撐美股牛市的關鍵因素，根據2026年第1季財報顯示，85%企業EPS優於預期，且優於過去十年平均水準的76%，預估第1季企業EPS將成長27.2%，大幅優於2026年初分析師預估的13.1%水準，並創下自2021年底以來最佳單季表現。

美股 美國聯準會 Robotaxi

延伸閱讀

美股基金資金追著跑 摩根士丹利美國增長漲9.8%居冠

全球市場觀測站／美股多頭趨勢不變

台股劇烈震盪千點！盤中一度跌逾700點 台積電力守紅盤

美股本周面臨兩考驗

相關新聞

韓股拖累台股殺尾盤！謝晨彥揭三星大跌內幕曝：已出清記憶體

韓股影響台股走勢，今日出現殺尾盤。專家謝晨彥指出，三星大跌背後是因為過去漲幅過大，加上韓國槓桿ETF操作誇張。他已全數出清記憶體持股，提醒投資人密切注意市場波動。

狂賺300兆韓元超越輝達？三星記憶體連三季瘋狂暴漲 PTT驚呼：開張吃40年

三星預計2026年營業利益將達300兆韓圜，超越40年來累積獲利，市場震驚。記憶體價格上漲推動獲利，第二季預估達84.6兆韓圜，將超過輝達。雖然市場看好，但也對記憶體榮景持謹慎態度。

台積電2500元以下是禮物？花旗調高目標價至3800 點名N2、N3與先進封裝無可替代

花旗證券調高台積電目標價至3,800元，認為其擁有先進製程與封裝優勢，將支撐未來營收成長。預計2026至2028年EPS為106.15元至198.42元，引發市場熱議。

三星獲利暴增18倍照樣被殺！市場不買單 網嘆：好也殺、不好也殺

三星電子第二季獲利年增18倍，營收與獲利均優於預期，但股價卻因市場已預期好消息而重挫接近8%。投資者對企業未能提供更大驚喜感到失望，網友盛讚「好也殺、不好也殺」。

台股千點大怒神瞬間跳水！郭哲榮揭元凶：三星財報遭錯殺是「周年慶」加碼良機

台股7日上演千點大跌，分析師郭哲榮指出，三星財報雖亮眼卻遭市場錯殺，導致韓股大幅下挫，台股也隨之受到影響。郭認為此次調整提供了投資者低價買進優質股的機會，強調產業基本面並未惡化。

沒有稀土做不出晶片！009821首檔戰略物資ETF…楚狂人：布局稀土、鈾礦與黃金防禦力滿點

野村稀土關鍵資源ETF（009821）成為台灣首檔布局稀土、鈾礦與金礦的基金，專家楚狂人指出，這三種戰略資源與科技股之間的關聯性低，可為投資人提供防禦性配置選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。