美股兩大支撐後市向上 法人：牛市結構未遭破壞

美股近期在多重因素交錯影響呈現震盪走勢，一方面受到AI投資與企業獲利成長支撐，另一方面則面臨通膨壓力未完全消退、美國聯準會政策路徑不確定，以及地緣政治風險升溫等干擾。

法人認為，美股受到「薪資螺旋風險低，長期通膨壓力受控」及「企業獲利強勁、基本面殷實」兩大關鍵支撐，長期趨勢的牛市結構尚未被破壞，美股後市仍具有上漲空間。

大華美國MAG7+ (009815) 經理人郭修誠表示，美股迎來第2季財報季的樂觀預期，市場估計標普500科技類股獲利將強勁年增逾60%。特斯拉因Robotaxi服務順利拓展至邁阿密，股價強升近7%；蘋果與博通將晶片合作延長至2031年，也激勵AI整體供應鏈之信心；AI投資重心正擴大至雲端巨頭，晶片股美光（MU）亦重拾漲勢，全面提振科技股樂觀情緒。

國泰投顧指出，就業數據強勁，但是美國薪資增長已見放緩趨勢，從2022年3月年增5.9%，逐漸放緩至2026年5月的3.4%，意味美國薪資與物價螺旋上升的機率為低；此外，市場關注的長期通膨預期指標（5Y5Y通膨預期）保持穩定，顯示長期通膨並未失控，聯準會的貨幣政策空間仍然具有彈性。

此外，企業盈餘驅動是支撐美股牛市的關鍵因素，根據2026年第1季財報顯示，85%企業EPS優於預期，且優於過去十年平均水準的76%，預估第1季企業EPS將成長27.2%，大幅優於2026年初分析師預估的13.1%水準，並創下自2021年底以來最佳單季表現。