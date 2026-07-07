越南經濟撐腰 股市添動能

越南經濟基本面持續轉佳，加上市場預期9月富時新興市場指數調整可望帶來資金流入，為越南股市增添新動能。在經濟成長、政策支持以及外資持續布局等多重利多帶動下，越南仍是亞洲最具成長潛力的新興市場之一，隨資本市場改革持續推進，可望進一步吸引國際資金，支撐股市中長期表現。建議可透過ETF或基金布局，分享越南經濟發展紅利。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，從最新公布經濟數據觀察，越南經濟動能穩健向上，第2季GDP年增8.39%，帶動上半年GDP成長達8.18%，均優於去年同期；其中工業與營建業年增10.51%，持續扮演經濟成長主引擎，服務業年增7.87%，工業生產（IIP）上半年亦年增12.71%。此外，上半年外資直接投資（FDI）實際到位金額達130.3億美元、年增11.2%，創2022年以來同期新高，顯示全球企業持續加碼布局越南，供應鏈轉移及製造業競爭優勢仍持續深化。

近期越南政府相繼公布第168、169以及第10號決議，重申推動經濟成長與資本市場改革方向，包括加速公共投資執行、強化地方治理、擴大外資參與及推動資本市場國際化，同時朝提升MSCI新興市場評等目標邁進，展現政府兼顧經濟發展與資本市場深化的決心，也有助提升國際投資人的信心。

陳仲愷指出，越南IPO市場也迎來2019年以來最熱絡的一波，受惠股市創高、資本市場改革及IPO掛牌時程縮短至30天，預估未來一年IPO募資規模可望達30億至50億美元，且新增企業將以消費、零售等民營企業為主，有助降低股市過度集中於金融及房地產產業，提升市場多元性。

展望後市，在經濟成長、外資持續流入、企業獲利改善及資本市場改革等多重利多支撐下，越南股市仍具中長期投資吸引力。