全球風險資產最近震盪加大。路博邁投信表示，AI題材仍是下半年重點，且落地和應用持續擴展。不過，通貨膨脹仍是變數，市場聚焦美國聯準會（Fed）動向。在股市高波動環境下，債券配置價值提升，可布局高品質固定收益資產。

路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜指出，台灣在這波AI浪潮中占據最有利位置。美銀美林基金經理人6月調查顯示，台灣連續兩期獲評為亞太AI基建最大受惠市場，占比達41%，遠超南韓的23%。

黃煜表示，全球最大AI晶片平台在台採購規模五年成長近十倍，帶動今年第1季國內生產毛額（GDP）年增率攀升至13.69%，為近40年新高。更關鍵的是，在假設景氣反轉情境中，美銀調查僅9%經理人會優先減碼台灣，反映國際資金對台灣獲利前景的高度信心。

台股指數在高檔區，估值是否過熱？黃煜指出，以預估本益比來看，整體台股獲利年增約40%、AI族群更達52%，當前預估本益比約22倍。考量獲利高速成長，未來盈餘本益比有極高機率隨獲利兌現而自然收斂，估值處於合理區間。