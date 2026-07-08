金融主題型 穩健成長

全球股市資金輪動，金融股接棒，根據CMoney統計至昨（7）日，觀察盤面上海內外金融主題ETF在7月來表現，中信特選金融（00917）上漲5.4%、主動復華金融股息也有4.2%漲幅，元大MSCI金融和華南永昌未來金融也都呈現上漲。

中信特選金融經理人張苡琤表示，隨著美國聯準會利率政策轉趨鷹派，法人預期升息時程可能提早，在利差方面對金融業有利，加上今年以來科技股漲多，近期出現資金輪動現象，從高基期與高估值的科技股流向金融傳產類股，也是近期美國金融股表現相對強勢的原因。

主動復華金融股息經理人張正宇同樣表示，全球股市近期資金輪動快速，科技股因今年上半年累積不小漲幅，受消息面干擾出現獲利了結賣壓，致使行情有較大波動。

反觀金融股因AI與科技股熱潮推升市場成交量，讓財富效果回流推升營收獲利表現，加以政策利多題材吸引資金轉進，進一步帶動7月來維持漲勢，由於金融股評價相對低且籌碼乾淨，建議可納入相關主題ETF作為兼顧收益及產業成長的投資工具。

華南永昌未來金融經理人蔣松原表示，7月全球科技股呈現震盪整理，短期面臨資流出，跌幅深等困境，惟金融科技股在此震盪行情中展現韌性，表現相對抗跌且穩健成長。

特別是傳統支付龍頭與高品質金融類股，蔣松原指出，傳統支付網絡的收益基盤來自交易量與手續費，並不高度依賴市場情緒，即便在風險情緒降溫時，數位支付滲透率與跨境交易需求的結構性成長仍在持續推進。