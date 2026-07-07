富坦新興月收益 績效閃亮

全球半導體巨擘三星電子獲利狂飆，但股價不漲反跌，拖累亞股昨（7）日普遍走弱。法人指出，新興市場短線震盪，主要反映AI供應鏈與科技股漲幅較大後的評價面調整，並非基本面反轉。

法人表示，近期數據顯示美國就業市場降溫、原油價格回落，均有助緩解聯準會（Fed）升息疑慮及新興市場輸入性通貨膨脹壓力，輔以AI供應鏈擴散、企業獲利上修與資金配置再平衡的結構性投資機會，短線震盪應視為多頭市場中的健康調整。隨全球股市評價水準墊高，市場波動也同步上升，新興市場布局更應強化風險控管與收益穩定性。

法人表示，在此環境下，新興市場平衡型基金兼具股票成長潛力與債券收益防護，可提供投資人以較穩健方式參與新興市場轉型契機。以近期在銀行通路銷售熱度升溫的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金為例，今年上半年以18.6%的漲幅居五檔其他平衡混合型基金之冠，過去一年更上漲34%，績效突出且穩定。

據了解，這檔基金是由富蘭克林坦伯頓的新興市場、全球宏觀與投資方案團隊共同管理，除了負責股票的新興市場團隊與債券的全球宏觀團隊外，投資方案團隊主要負責管理「現金部位」。

實務上，現金部位本身即可視為重要的風險調整工具。所有資金流入與流出都會先進入現金部位，而非立即分配給股債經理人，這代表投資方案團隊可以依據市場狀況與風險評估，決定何時及以何種節奏部署資金，而不是被動將全數資金直接投入市場。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金績效突出，但波動並不高，長期波動度約在11~13%區間，顯示透過現金部位進行風險控管與調節的策略成效良好。理財專家建議，對於看好新興市場長期發展、但希望降低短期波動衝擊的投資人而言，此類側重風險管控的平衡型基金可作為波動市況下核心配置選擇。