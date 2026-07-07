韓國KOSPI指數昨（7）日再度觸發熔斷機制，終場收跌4.9%，SK海力士、三星電子同步跌逾半根漲停板，不過在AI與半導體需求支撐下，南韓股票基金今年來績效仍大放異彩，近一年來全數基金報酬率皆翻倍，近日拉回可逢低布局。

今年以來南韓股市波動明顯升高，除了漲多後的獲利了結壓力外，追蹤韓股的槓桿型ETF受到全球資金追捧，也使市場對消息面與資金流向更為敏感，高波動可能逐漸成為市場新常態，但短期震盪未必反映基本面。

目前境外基金有三檔南韓股票基金，今年以來整體報酬表現相當亮眼。根據理柏資訊統計至3日，摩根南韓近周跌0.3%，今年來則漲75%，近一年報酬達144.1%；霸菱韓國近周跌0.9%，今年來漲95.6%，近一年報酬170.5%；利安資金韓國近周下跌2.9%，但今年來仍大漲118.9%，近一年報酬更高達223.9%。

展望韓股，主要以下三關鍵：第一，AI投資循環仍是支撐韓股的核心動能：售價翻倍的記憶體供需維持緊俏，預估傳統DRAM季增率為93~98%，NAND季增率為85~90%。第二，韓國政府與半導體龍頭同步推動大規模擴產計畫。第三，韓國版「Value-Up Program」：韓國官方持續推進公司治理改革，有望帶動市場評價改善並擴散至更多產業。