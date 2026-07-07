快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

2026下半年投資展望 路博邁：AI題材仍是重點

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜。記者賴昭穎／攝影
路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜。記者賴昭穎／攝影

展望今年下半年投資市場，路博邁台灣5G股票基金（基金之配息來源可能為本金）基金經理人黃煜表示，AI題材仍是重點，且落地和應用持續擴展。至於美伊戰爭驅動的油價遞延效應仍在傳導中，至少延宕至明年初，通膨仍是接下來全球各國、乃至台灣須密切關注的議題，雖然「通膨不會明天就立刻消失，但資產成長是有機會跑得比通膨快的」；而AI供應鏈正處於全球最強的獲利擴張周期，成長速度可期。

黃煜指出，台灣在這波AI浪潮中占據最有利位置。面對台股指數站上新高，估值是否過熱？他以預估本益比提供觀察，整體台股EPS年增約40%、AI族群更達52%，當前預估本益比約22倍，考量獲利高速成長，未來盈餘本益比有極高機率隨盈餘兌現而自然收斂，估值處於合理區間。

此外，台股融資餘額雖創新高，但融資比率僅0.4%。2026年台股總市值相較於2000年擴大逾12倍，但融資對市值比，卻與網路泡沫時期4.2%至4.6%的水準天差地別。此外，目前平均維持率達166%，遠高於追繳線140%與斷頭線130%，整體市場財務結構健康，行情熱絡但遠未過熱。

黃煜表示，代理式AI正在重塑伺服器架構。不同於過去GPU主導的訓練模式，代理式推論中CPU負責推理、工具調度與結果整合，占約九成運行時間，角色從配角躍升為指揮家。CPU對GPU比例由1:8朝1:1演進，處理器需求呈倍數成長，連帶帶動動記憶體需求，預估年複合成長率高達89%。此外，伺服器間數據搬運量在代理式架構下同步暴增，電訊號頻寬已觸及物理極限，共同封裝光學技術將成為下一代互連的關鍵解方。

需求飆升的另一面，是供給端的全面結構性瓶頸。黃煜指出，除了記憶體產業龍頭明確表示缺貨將延續至2030年外，載板、被動元件等皆面臨全面缺貨；先進封裝產能同樣滿載，面板級封裝技術正加速導入以緩解瓶頸，這些多重供給限制正為具備技術與產能優勢的相關產業創造顯著的定價能力與獲利提升空間。

台股指數 通膨 AI

延伸閱讀

2026下半年科技展望：AI 進入收割期 台股遠未過熱

AI仍是台股主旋律 群益投信：鎖定六大缺料題材

美股基金資金追著跑 摩根士丹利美國增長漲9.8%居冠

AI需求推升半導體設備景氣 日本半導體 ETF 表現亮眼

相關新聞

韓股拖累台股殺尾盤！謝晨彥揭三星大跌內幕曝：已出清記憶體

韓股影響台股走勢，今日出現殺尾盤。專家謝晨彥指出，三星大跌背後是因為過去漲幅過大，加上韓國槓桿ETF操作誇張。他已全數出清記憶體持股，提醒投資人密切注意市場波動。

狂賺300兆韓元超越輝達？三星記憶體連三季瘋狂暴漲 PTT驚呼：開張吃40年

三星預計2026年營業利益將達300兆韓圜，超越40年來累積獲利，市場震驚。記憶體價格上漲推動獲利，第二季預估達84.6兆韓圜，將超過輝達。雖然市場看好，但也對記憶體榮景持謹慎態度。

台積電2500元以下是禮物？花旗調高目標價至3800 點名N2、N3與先進封裝無可替代

花旗證券調高台積電目標價至3,800元，認為其擁有先進製程與封裝優勢，將支撐未來營收成長。預計2026至2028年EPS為106.15元至198.42元，引發市場熱議。

三星獲利暴增18倍照樣被殺！市場不買單 網嘆：好也殺、不好也殺

三星電子第二季獲利年增18倍，營收與獲利均優於預期，但股價卻因市場已預期好消息而重挫接近8%。投資者對企業未能提供更大驚喜感到失望，網友盛讚「好也殺、不好也殺」。

台股千點大怒神瞬間跳水！郭哲榮揭元凶：三星財報遭錯殺是「周年慶」加碼良機

台股7日上演千點大跌，分析師郭哲榮指出，三星財報雖亮眼卻遭市場錯殺，導致韓股大幅下挫，台股也隨之受到影響。郭認為此次調整提供了投資者低價買進優質股的機會，強調產業基本面並未惡化。

沒有稀土做不出晶片！009821首檔戰略物資ETF…楚狂人：布局稀土、鈾礦與黃金防禦力滿點

野村稀土關鍵資源ETF（009821）成為台灣首檔布局稀土、鈾礦與金礦的基金，專家楚狂人指出，這三種戰略資源與科技股之間的關聯性低，可為投資人提供防禦性配置選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。