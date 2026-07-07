2026下半年投資展望 路博邁：AI題材仍是重點

展望今年下半年投資市場，路博邁台灣5G股票基金（基金之配息來源可能為本金）基金經理人黃煜表示，AI題材仍是重點，且落地和應用持續擴展。至於美伊戰爭驅動的油價遞延效應仍在傳導中，至少延宕至明年初，通膨仍是接下來全球各國、乃至台灣須密切關注的議題，雖然「通膨不會明天就立刻消失，但資產成長是有機會跑得比通膨快的」；而AI供應鏈正處於全球最強的獲利擴張周期，成長速度可期。

黃煜指出，台灣在這波AI浪潮中占據最有利位置。面對台股指數站上新高，估值是否過熱？他以預估本益比提供觀察，整體台股EPS年增約40%、AI族群更達52%，當前預估本益比約22倍，考量獲利高速成長，未來盈餘本益比有極高機率隨盈餘兌現而自然收斂，估值處於合理區間。

此外，台股融資餘額雖創新高，但融資比率僅0.4%。2026年台股總市值相較於2000年擴大逾12倍，但融資對市值比，卻與網路泡沫時期4.2%至4.6%的水準天差地別。此外，目前平均維持率達166%，遠高於追繳線140%與斷頭線130%，整體市場財務結構健康，行情熱絡但遠未過熱。

黃煜表示，代理式AI正在重塑伺服器架構。不同於過去GPU主導的訓練模式，代理式推論中CPU負責推理、工具調度與結果整合，占約九成運行時間，角色從配角躍升為指揮家。CPU對GPU比例由1:8朝1:1演進，處理器需求呈倍數成長，連帶帶動動記憶體需求，預估年複合成長率高達89%。此外，伺服器間數據搬運量在代理式架構下同步暴增，電訊號頻寬已觸及物理極限，共同封裝光學技術將成為下一代互連的關鍵解方。

需求飆升的另一面，是供給端的全面結構性瓶頸。黃煜指出，除了記憶體產業龍頭明確表示缺貨將延續至2030年外，載板、被動元件等皆面臨全面缺貨；先進封裝產能同樣滿載，面板級封裝技術正加速導入以緩解瓶頸，這些多重供給限制正為具備技術與產能優勢的相關產業創造顯著的定價能力與獲利提升空間。