群益投信Q3教戰 「GOAL」策略 股債多元配置
展望第3季，群益投信表示，美伊衝突尚未落幕，仍可能牽動油價走勢及貨幣政策走向，所幸經濟基本面持堅、企業獲利表現優，為金融市場表現增添底氣。投資人可參考足球陣型，建立「GOAL」黃金投資陣容，以股債多元資產配置來因應挑戰與機會並存的環境。
群益投信指出，GOAL的G代表Good strategy，可布局股債兼具的多重資產基金、目標風險組合平衡基金、具穩健收益優勢的金融債基金、長天期及短天期ESG BBB級投等債ETF、優選非投等債ETF。O是Opportunity，精選基本面穩健、成長機會突出的市場，像是受惠於AI熱潮的日本及中國大陸，或是具備落後補漲題材的印度。
A為America，AI需求居高不下，群益預期第3季AI仍是市場主旋律。美國為AI創新領頭羊，投資人可配置美股基金、主動式美股ETF或市值型、科技型美股ETF。
最後的L是Local trend，群益投信指出，AI創新進攻哨音響起，台灣擁有完整AI產業鏈，能助攻全球科技巨頭AI布局，將是AI賽場最重要的中場大腦。投資人可善用這項優勢，透過台股基金、主動式台股ETF來參與。
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