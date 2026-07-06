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投等債吸金139億美元
美國公債殖利率彈升、多數債市承壓，非投資等級債受惠較短天期優勢而逆勢收高。
過去一周淨流入整體固定收益型ETF金額204.1億美元，主要為美國債市獲155.0億美元資金淨流入，其次為歐債的12.3億美元淨流入，亞債則是0.3億美元淨流出。
依債券品質分類，投資等級債獲139.3億美元淨流入、非投資等級債也獲20.2億美元淨流入。
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒表示，儘管全球不確定性仍存，非投資等級債利差再向下收斂空間有限，但在美國經濟基本面展望仍偏正向、企業營運表現良好，加上技術面資金流入強勁支撐下，當前利差水準仍屬合理，並非極度昂貴。
整體而言，預期今年非投資等級債違約風險仍將維持在長期偏低檔水準，持續看好非投資等級債後市表現。
富蘭克林證券投顧指出，配置上，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金。
安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，各信評表現分化，CCC級債券殖利率多次突破12%，為近期表現相對疲軟的族群，相較之下，BB級債券表現較具韌性。整體來看，受低評級債券拖累，非投資級債利差大致回到過去一年平均水準。
不過有賴企業基本面依然穩健，短期內信用利差預計仍將維持在相對狹窄且區間震盪的格局。
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