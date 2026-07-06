美股基金資金追著跑 摩根士丹利美國增長漲9.8%居冠
美股基金近周績效優於其他成熟市場，多檔美國成長型基金表現亮眼。法人表示，隨市場對美國經濟韌性、企業獲利與AI應用前景維持樂觀，加上資金長線將回流大型科技股，美股相關基金再度成為市場資金布局焦點。
根據理柏資訊統計至2日，觀察近周美股基金績效表現，摩根士丹利美國增長漲9.8%、摩根士丹利美國優勢漲8.8%、普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票漲6.2%、晉達環球策略－美國股票漲5.5%、貝萊德美國增長型漲5.4%、法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票漲5.2%、法盛漢瑞斯美國股票漲4.5%、宏利環球基金－美國股票漲4.2%、美盛凱利美國大型公司成長漲4.1%、東方匯理基金美國潛力增長漲4.0%，表現優異。
值得注意的是，成熟市場受惠通膨降溫，資金輪動加上漲多壓力，科技股回檔壓抑亞股走勢。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自6月25日至7月1日止近一周，全球主要股市短線上面臨漲多、資金輪動與評價面修正壓力，轉為淨流出。
安聯投信表示，美國聯準會主席華許表示近期通膨風險下降，重申維穩物價決心及縮表傾向。美國製造業擴張速度放緩、但仍連續半年站穩50以上，原料價格漲幅回落，歐元區通膨降溫幅度超預期，挹注市場信心；美國非農就業報告傳遞信號憂喜參半，但整體顯示勞動力市場保持穩定。
安聯投信補充，近期科技產業最新動態也持續反映AI需求熱度未減。觀察美國科技記憶體大廠最新財報與展望顯示記憶體市場仍處於供不應求狀態，相關產業需求維持強勁。
另一方面，隨著AI設備規格升級，高階材料與先進封裝需求同步增加，也帶動相關材料價格上揚，成為供應鏈新的成長動能。
群益投信表示，今、明兩年美國企業EPS成長動能依然強勁，預期實質的營利增長將成為對抗利率擾動的最強後盾。從評價面來看，目前S&P 500指數未來12個月預估本益比為21倍，然而S&P 500指數過去四個季度的滾動ROE達22%創下歷史新高，突顯評價仍有提升空間，美股有望震盪向上。
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