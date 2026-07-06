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群益投信2026年第3季投資展望 聚焦「GOAL」黃金投資陣容 穩中求勝

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然2026年上半年地緣政治衝突反覆擾動市場情緒，不過整體金融市場表現依舊穩健，股市、債市皆有亮眼成績。展望第3季，群益投信表示，美伊衝突尚未落幕，仍可能牽動油價走勢、貨幣政策走向，影響風險偏好。好在經濟基本面持堅、企業獲利表現優，為金融市場表現增添底氣。

面對挑戰與機會並存的環境，群廾投信建議投資人依風險偏好配置股、債多元資產，以掌握各市場輪動表現機會，也降低單一資產波動風險，可參考足球陣型，建立「GOAL」黃金投資陣容，以股債多元資產配置來平衡投組波動，同時鎖定AI浪潮帶起的新興商機，並留意落後補漲題材，打造出集結防守、布局、掌握趨勢、追求成長四大優點的投資組合，才能在多變的市場中射門得分。

群益投信指出，「GOAL」黃金投資陣容中的「G」代表Good strategy，面對通膨升溫、政策調整的壓力，投組中必須有後衛、守門員組成的鋼鐵防線來抵禦波動。此時可透過股債兼具的多重資產基金、目標風險組合平衡基金，或是具穩健收益優勢的金融債基金、長天期及短天期ESG BBB級投等債ETF、優選非投等債ETF來降低下檔風險，方可穩中求勝。

「O」則是Opportunity，精選基本面穩健、成長機會突出的市場，像是受惠於AI熱潮的日本、中國大陸，或是具備落後補漲題材的印度。若想投組內有可隨時伺機突破的邊鋒，投資人不妨布局日股基金、大中華股票基金、印度股票基金，以建立具爆發力的投組。

群益投信說明，「A」為America，AI需求居高不下，預期第3季AI依舊是市場主旋律，而美國作為AI創新領頭羊，在AI行情中扮演進攻發動者的王牌前鋒角色，展現勢不可擋的破門能力。面對下半年新一波成長，投資人可配置美股基金、主動式美股ETF或是市值型、科技型美股ETF，以掌握絕佳射門時機。

最後的「L」是Local trend，AI創新的進攻哨音響起，台灣擁有完整AI產業鏈，能助攻全球科技巨頭的AI布局，將是AI賽場上最重要的中場大腦。投資人可善用這項主場優勢，透過台股基金、主動式台股ETF來參與AI產業的成長契機。

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