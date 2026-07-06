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逾十檔月配息 快速填息

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

除權息旺季到來，根據統計，6月有逾十檔月配型台股ETF快速填息，包括凱基台灣AI50（00952）、復華台灣科技優息、群益科技高息成長ETF等，不僅在三天內填息，一年以來的報酬也都有逾八成的亮眼表現。

根據統計，這些6月已填息的月配型台股ETF，填息天數都落在一到四天，反映股價動能強勁，後市表現可期。法人分析，第2季進入電子股淡季，由6月開始的除權息旺季接棒，資金行情轉至高股息族群。

凱基台灣AI50在每年5月、11月換股時，會順應台股淡旺季切換選股標準，5月的換股較看重成分股的配息表現，到了11月則會換成股價更具成長潛力的成分股。

凱基台灣AI50 ETF研究團隊表示，短線因半導體類股的股價波動尚未止穩，建議以「逢回承接」取代「追高布局」；而除權息旺季到來，高股息族群有望吸引資金青睞，展現其防禦特性。

建議投資人避免過度集中於估值偏高的單一標的。長線而言，若全球AI產業持續蓬勃發展，台廠供應鏈的獲利成長動能，仍值得期待。

台股 除權息 高股息

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