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全球市場觀測站／美股多頭趨勢不變

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美股上周在屢創新高後轉為高檔震盪，受到聯準會偏鷹立場影響，利率敏感度較高的半導體類股面臨獲利了結賣壓，拖累科技類股表現。法人認為，短期市場可能延續資金輪動格局，但只要經濟基本面未出現明顯惡化，美股中長期多頭趨勢仍未改變。

至於亞股方面，上周也受到美股震盪影響而呈現高檔整理，不過在AI發展持續推進下，仍有助於亞洲供應鏈後市表現。

中國信託投信表示，股市經歷一波漲勢後，短期容易受消息面影響而出現震盪整理，但受惠於AI應用持續擴大，產業已逐漸由晶片、伺服器延伸至軟體、網通及電力基礎建設等領域。除了美國科技股仍具中長期成長空間外，台灣、日本及韓國等亞洲市場也都是AI供應鏈的重要據點，投資人可留意震盪時的布局機會。

台股上周一度站回47,000點，但受到獲利了結賣壓影響，大盤呈現區間震盪走勢。主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，隨著市場環境轉變，投資策略也逐步由單純追求價差收益，轉向兼顧資本利得與現金流收益的「總報酬」模式。

展望台股後市，張書廷指出，南亞科與台積電的法說在即，市場將關注南亞科DRAM報價與AI記憶體滲透率，市場預估第2季營運可望優於第1季，而台積電關注焦點在於第2季是否優於財測與第3季展望及CoWos的擴產進度。

若南亞科證實DRAM價格續漲、庫存健康並釋出獲利改善訊號，將代表記憶體產業正式進入上行循環；台積電若上修營收成長或擴大資本支出，則意味AI需求持續強勁，帶動半導體與相關供應鏈評價同步提升。

美國聯準會主席華許日前出席歐洲央行辛特拉年度論壇時，並未釋出任何降息訊號。市場普遍將其談話解讀為偏鷹立場，也使市場進一步下修降息預期，甚至不排除年底前仍有升息可能。

在利率維持高檔的環境下，先前漲幅較大的科技股相對承壓。相較之下，公司債市場持續吸引資金穩定流入，顯示其仍具備分散風險及防禦配置價值。

美股 聯準會 台股

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