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台股基金八強淨值創高 統一龍馬近一季漲73% 績效最佳

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股個股波動劇烈，基金波動相對低，法人建議短期大盤若有拉回，可分批布局優質基金。聯合報系資料照
台股個股波動劇烈，基金波動相對低，法人建議短期大盤若有拉回，可分批布局優質基金。聯合報系資料照

近期台股大盤上沖下洗，投資人無所適從。台股高檔震盪，投資布局難度提高，連帶影響台股基金表現。不過，在133檔台股共同基金中，仍有八檔淨值逆勢創高。

法人表示，50,000點關卡前難免高檔震盪。台股個股波動劇烈，基金波動遠低於個股，特別是強者恆強的基金在選股策略上更具優勢。短期大盤若有拉回，建議投資人逢低分批布局台股優質基金。

CMoney統計，到2日為止，八檔淨值創新高的基金為群益馬拉松、滙豐成功、群益長安、元大高科技、新光臺灣高股息、統一全天候、元大台灣高股息優質龍頭、統一龍馬基金。以近一周績效來看，群益馬拉松基金漲2.7%最強；三個月以來，以統一龍馬基金大漲73.1%最優。

群益馬拉松是群益旗艦基金之一；滙豐成功基金是國內極少數只布局傳產股的基金，最近受惠於塑膠及電機股反彈；群益長安基金聚焦大型成長股；統一全天候基金是唯一淨值超過1,000元的台股基金；統一龍馬基金今年來漲幅逾120%。兩檔高股息基金淨值創新高，證明高息與成長有時可以兼顧。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，雖然第2季累積漲幅已大，且融資水位快速增加，短線確實存在回檔整理的壓力，但根據歷史經驗，當外資出現歷史級的大規模賣超後，台股多能在短時間內形成波段低點，顯示在恐慌性的籌碼清洗後，反而是長線資金進場布局的良機。

陳沅易指出，近期大盤呈現防禦性輪動，資金自高估值AI權值股流出，轉進低基期次族群與金融板塊。不過，後續中長期仍看好先進封裝及測試供應鏈、ABF載板／銅箔基板（CCL）、測試介面等具備高毛利的結構性成長板塊、基期較低的成熟製程晶圓代工及矽晶圓產業。

至於統一龍馬基金，AI相關零組件族群持續是核心持股方向。

統一投信指出，供應鏈結構性的漲價趨勢同樣值得關注。載板與記憶體率先啟動漲價後，被動元件、功率元件、矽晶圓等族群也陸續出現供給趨緊的跡象，反映AI基礎建設的龐大需求正逐步向上游蔓延。

台股基金 高股息 群益

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