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台股基金八強 領先大盤淨值新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

近期台股大盤上沖下洗讓投資人無所適從，台股呈現高檔震盪，投資布局難度提高，連帶影響台股基金表現。不過，在133檔台股共同基金中，仍有八檔淨值逆勢創高。

這八檔基金分別是群益馬拉松、群益長安、元大高科技、元大台灣高股息優質龍頭、統一全天候、統一龍馬、滙豐成功、新光臺灣高股息基金。以近一周績效來看，群益馬拉松基金漲2.7%最強；三個月來看，以統一龍馬基金大漲73.1%最優；今年以來，則是統一龍馬基金狂漲126.8%最強悍。

群益馬拉松基金暨群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，雖然第2季累積漲幅已大，且融資水位快速增加，短線確實存在回檔整理的壓力。根據歷史經驗，當外資出現歷史級的大規模賣超後，台股多能在短時間內形成波段低點，顯示在恐慌性的籌碼清洗後，反而是長線資金進場佈局的良機。

至於統一龍馬基金，AI相關零組件族群持續是核心持股方向。統一投信指出，供應鏈結構性的漲價趨勢同樣值得關注。載板與記憶體率先啟動漲價後，被動元件、功率元件、矽晶圓等族群也陸續出現供給趨緊的跡象，反映AI基礎建設的龐大需求正逐步向上游蔓延。

群益投信表示，50,000點關卡前難免高檔震盪，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢。短期大盤若有拉回，建議逢低分批布局台股基金。

台股基金 群益 高股息

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