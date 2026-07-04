能源、金融、內需 有利可圖

AI與大型科技股仍持續吸引資金進駐，但也浮現評價偏高與波動升溫的隱憂。法人認為，除了AI之外，還有三大值得關注的投資亮點，也就是能源等實質資產、金融股與內需導向產業。

富達國際多重資產研究部聯席主管暨基金經理艾孚斯塔（George Efstathopoulos）指出，在全球經濟走向分化與政策驅動加劇，投資機會也由集中走向多元。

投資人若過度依賴單一主題，可能錯失下一波潛在報酬來源。透過跨主題、多元配置，更有助於捕捉成長動能，同時提升投資組合韌性。

艾孚斯塔看好AI之外的三大投資主題。首先，實質資產重要性再度展現契機。過去長期資本偏重成長型資產，導致傳統能源與資源產業投資不足，如今在供給受限下，需求因電氣化、AI基建、國防支出與製造業回流而顯著提升。此外，地緣政治風險也再度突顯能源安全的戰略地位。

第二，金融股長期受忽視，正出現評價與基本面同步修復跡象。過去零利率、監管嚴格與信貸需求疲弱壓抑產業發展，但隨利率上升、監管逐步鬆綁、信貸動能回溫，以及殖利率曲線趨陡，金融業營運環境明顯改善，帶動投資吸引力回升。

第三，過去由全球化與美國大型股主導的格局，隨關稅升高、供應鏈區域化及地緣政治競爭升溫而轉變，帶動內需導向企業重要性提升。中型股因更直接連結國內經濟、財政支出與利率循環，不僅具備成長彈性，評價也比大型股更具吸引力。

貝萊德智庫認為，儘管油價已回落，但能源安全與能源韌性的整體挑戰依然存在。能源供應脆弱性，電力需求持續攀升，形成雙重壓力，使能源安全成為具長期支撐力的投資主題。