多元資產+區域分散 添勝算

今年上半年，以AI為首的族群引領全球主要股市震盪上揚。展望第3季，法人指出，股市仍具上行動能。不過，隨著估值偏高、地緣政治風險升溫、央行升息機率增加，市場波動明顯增加，建議投資策略轉向多元資產與區域分散，兼顧成長與防禦。

富蘭克林投顧表示，儘管全球股市已擺脫美伊戰爭陰霾再創新高，但高油價對通貨膨脹的傳導效果猶存，全球將面臨通膨上揚與利率維持高檔更長一段時間的宏觀環境，首當其衝的是成熟國家長天期公債。不過，科技產業與亞洲半導體供應鏈執掌AI高速成長列車，信用債收益較高且與景氣連動，都將持續扮演多頭主流。

富蘭克林投顧認為，本波股市創高的背後有實質基本面支撐，創高不代表評價昂貴或泡沫，但投資人擔心錯失行情的情緒（FOMO）容易擴大市場波動，建議投資人保持理性，保持資產配置、多元布局及逢震盪加碼的投資紀律。

富蘭克林投顧分析，第3季消息面需關注全球通膨與央行政策、聯準會（Fed）主席華許新人新政、8月下旬全球央行年會、世足賽衍生的觀光消費效益、AI顛覆性創新下的贏家與輸家等。歷史經驗顯示，在美國期中選舉年，美股第3季波動較大，第4季選後行情可期，因此第3季震盪正好提供進場機會。

瀚亞投信看好亞股表現。不過，亞股並非單一且同質化的投資環境，而是廣泛涵蓋成熟市場、新興市場及邊境市場，且各市場之間存在顯著的結構性差異。部分亞洲市場在即時資訊、價格透明度及分析師涵蓋方面仍相對不足，過往也使市場效率偏低，是更適合主動管理發揮的投資環境。

在投資組合方面，富蘭克林投顧建議，第3季美國股債混搭基金可占25%，新興市場平衡基金也可占25%，以追求資本利得、債息收益與匯兌收益的機會；純股票基金也可占50%，包括25%科技產業基金、15%日本股票基金及10%黃金貴金屬產業基金，以參與AI發展與日股結構性題材，並透過黃金與傳統股債資產的低相關性來分散風險。

瀚亞投信則強調，股債多元配置仍為第3季的核心策略。在投資組合中，純股票基金可占五成，包括20%環球智慧數據股息基金、10%亞洲科技資本家股票基金、10%日股基金、10%亞股收益基金。

瀚亞投信認為，主要股市普遍處於高檔震盪階段，看好高股息股票因為具備較穩定的現金流，有助投資人度過波動並兼顧長期資產增值。至於剩下的五成資金，建議約30%資金可布局多重收益優化組合基金，以AI與科技為核心主軸，搭配中天期全球複合債；20%布局新興市場債券基金，看好新興市場體質改善，收益率較高，可望支撐中期報酬。