基金特蒐／新興科技基金 掌握趨勢

AI熱潮持續席捲全球資本市場，帶動台股資金行情再升溫。投信法人指出，台股基本面依舊穩健，本波漲勢在AI需求持續擴張下，高速傳輸、AI晶片、記憶體等族群發展可期，而低軌衛星產業商機也將逐步發酵，成為市場關注新亮點。

針對台股估值議題，摩根新興科技基金經理人葉鴻儒分析，若依循過往經驗觀察，不只是台股，包含韓股在內的亞洲市場，確實都可能被認為偏貴。尤其若以股價淨值比（PB）來看，台股目前水準已處於歷史高檔區，甚至可說是「爆表」。

不過，若從預估本益比（Forward PE）角度切入，情況則未必如市場想像般悲觀，主要原因在於，本益比反映的不只是當前股價，更重要的是市場對未來成長性的期待。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒。摩根投信／提供

葉鴻儒分析，這波台股漲勢反映的是結構性轉變，核心驅動力正是台灣在全球AI供應鏈中，從上游晶片、半導體製造，到下游零組件與伺服器相關廠商皆占有重要地位，而企業強勁的盈餘成長，也支撐目前的市場估值，形成典型的「評價重估（Re-rating）」行情，預估今年台股企業獲利將年增40%以上，後市仍有機會滾動式調整。

事實上，在AI產業鏈中，真正的技術瓶頸往往隱身於鎂光燈之外，卻決定企業競爭力的關鍵。葉鴻儒特別點出三大值得關注的技術領域：第一，高速傳輸。隨著AI運算需求快速攀升，傳統銅線傳輸逐漸面臨物理極限。銅線在高速、大量資料傳輸下，需要更高功率驅動，不僅帶來功耗與散熱問題，也容易產生嚴重訊號延遲，但AI運算對延遲極為敏感，產業正加速朝「全光通訊」發展。

不過，這並不代表銅線將完全消失，而是依據不同傳輸距離與速度需求，光通訊的重要性也將持續提升。事實上，台灣過去較擅長「電」的技術，對於「光」的技術仍相對不足，成為目前產業轉型的重要瓶頸，但也意味著，能率先提出解決方案的企業，將掌握龐大商機。

第二，晶片翹曲（Warping）難題未解。葉鴻儒指出，在半導體先進封裝領域，隨著GPU、HBM等異質整合晶片尺寸持續放大，晶片翹曲問題已成為影響良率的關鍵挑戰。由於不同材料的熱膨脹係數存在差異，在高溫製程環境下收縮率不一致，容易導致晶片翹曲，若無法有效控制，良率都將幾乎歸零。

他補充，這也是ABF載板等關鍵零組件持續缺貨的重要原因之一。目前台積電（2330）與相關供應鏈正積極尋求解方，誰能率先克服翹曲問題，誰就有機會在先進封裝市場占據關鍵地位。

第三，記憶體與產能供需失衡。同樣受惠AI需求強勁，帶動高頻寬記憶體（HBM）等關鍵零組件持續缺貨。這並非單純囤貨所致，而是產能擴充存在物理限制。從無塵室建置、設備進駐到正式量產，往往需要兩年半以上時間，在新產能尚未大量開出前，供不應求的情況預料仍將持續。

除AI之外，葉鴻儒補充，低軌衛星同樣是市場高度關注的焦點。他認為，低軌衛星的價值不應僅停留在訂閱戶成長，發展藍圖可分為三個階段。首階段為現有通訊服務；第二階段是「直連裝置（Direct to Cell）」，預期明年即可望看到手機或車輛直接透過衛星連線；第三階段則是「太空資料中心」。

未來衛星將朝大型化、複雜化發展，並透過高功率雷射進行點對點傳輸，逐步形成太空中的資料中心網絡。

操作心法

●建議透過配置專業基金參與AI投資

由於AI產業技術門檻極高，包括CPO、翹曲解決方案等關鍵技術，市場研究資源仍相對有限，若投資人盲目追逐熱門個股，容易在高點承接風險，但透過專業經理人的投資組合，不僅有助分散風險，也更有機會掌握產業板塊輪動與技術升級的先機。（崔馨方）

投資小叮嚀

●面對AI投資日益複雜的環境，如今已非兩年前「無腦投資」即可輕鬆獲利的時代。

●對於散戶投資人，建議不必過度恐懼市場震盪。只要AI成長引擎未熄火，中長期產業前景仍值得期待，至少至2027、2028年前，整體趨勢依舊偏向正向發展。（崔馨方）