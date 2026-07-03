全球資產輪動加速 透過ETF組合基金掌握投資契機

富邦景氣循環多元資產組合基金今（3）日起正式展開募集。富邦投信表示，近年全球市場最大的變化，不只是波動加劇，更是各類資產輪動速度明顯加快。從AI科技股、黃金、歐股、日股到債券，不同年度都有不同的領漲主角，若投資過度集中於單一市場或單一資產，往往容易在資金輪動時錯失下一波投資契機。透過ETF組合基金布局全球多元資產，並依景氣循環動態調整配置，可望提升投資效率，也有助於降低單一市場波動對投資組合的影響。

富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義表示，回顧近年市場表現即可發現，各類資產幾乎沒有連續多年維持領先的情況。2023年由比特幣、那指及台股表現居前；2024年則由比特幣、台股、那指及黃金領漲；2025年市場焦點再轉向黃金、歐股、台股及日本股市，顯示全球資金會隨景氣、政策及企業獲利變化持續輪動，也再次印證沒有永遠最強的資產，只有不斷變化的市場節奏。

林忠義指出，不少投資人習慣等到某項資產大漲後才進場，但市場輪動速度愈來愈快，往往追高後便面臨資金轉向。真正重要的不是預測下一個明星資產，而是建立可因應不同市場環境的投資組合，透過景氣循環判讀與多元資產配置，讓投資組合保有參與不同市場成長的機會。

林忠義分析，目前AI仍是全球經濟最重要的成長主軸，科技股長期發展趨勢並未改變，但隨著市場逐步進入企業獲利驗證階段，加上利率政策、地緣政治及資金流向持續變化，未來股債等不同資產，都可能因景氣階段不同而扮演不同角色。因此，投資策略應由過去追逐單一熱門題材，逐步轉向依循景氣循環進行跨資產配置。

富邦景氣循環多元資產組合基金主要透過ETF布局全球股票、債券、房地產、黃金及比特幣，並依景氣循環不同階段動態調整配置，希望協助投資人在市場快速輪動下，不必頻繁更換投資標的，也能掌握全球資產輪動帶來的長期投資機會。