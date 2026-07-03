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中小型基金 正點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期高檔震盪，不過中小型股表現活躍，中小型基金績效持續領先櫃買指數。近周多檔中小型基金維持正報酬，主要因為在AI、高速傳輸、ASIC、先進封裝等題材輪動下，主動選股策略成為績效勝出關鍵。

根據CMoney統計至1日，觀察近一周績效前十強表現，復華中小精選漲2.9%、統一中小漲2.4%，超越同期加權指數的2.1%；永豐中小漲1.9%、第一金小型精選漲1.8%、富邦小而美漲1.6%、群益中小型股漲1.2%、瀚亞中小型股漲1.14%、國泰中小成長漲1.13%、野村中小漲0.4%、街口中小型漲0.2%，則超越同期櫃買指數下跌2.4%。

加權指數今年來漲62.3%、櫃買指數今年來漲56.1%，其中：施羅德台灣樂活中小漲138.0%、統一中小漲132.3%、街口中小型漲115.6%、第一金小型精選漲112.7%、永豐中小漲109.7%、野村中小漲107.7%、復華中小精選漲101.9%、瀚亞中小型股漲100.5%，八檔中小型基金全數翻倍賺，表現最為強勢。

法人表示，今年中小型基金績效明顯勝出，主要受惠AI供應鏈擴散效應持續發酵，資金由大型權值股進一步延伸至高成長中小型股，也凸顯基金經理人在產業研究與選股能力上的差異化優勢。

富邦投顧董事長陳奕光表示，看好台股企業獲利將迎來新一輪成長循環，電子股受惠AI需求帶動，2026年獲利預估成長60%；金融股則受惠全球股市表現強勁及台股成交量放大，預估獲利成長27.2%；傳產股在低基期及台塑（1301）四寶轉虧為盈帶動下，預估獲利成長31.1%；預估2025年第4季加權指數有機會突破上半年高點，挑戰54,500點大關，約當未來一年本益比24倍。

群益投信表示，另從基本面分析，經濟並非步入衰退， AI先進製程與半導體長線需求並未消失，短期的修正只是估值修正與擠泡沫的過程，而非長線多頭的終結。台股短期現貨市場若出現爆量賣壓伴隨融資餘額顯著下降，反而有利台股多頭延續並讓交易回規理性。

群益投信指出，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

中小型股 富邦 櫃買指數

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