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野村點將 AI 鏈成長可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

野村投信表示，全球市場仍受地緣政治與通膨影響，波動難免，在企業獲利上修與科技需求強勁帶動下，台股中長期基本面維持正向，AI供應鏈仍為成長核心主軸。AI伺服器與高效能運算需求增加、雲端業者資本支出增加，帶動台灣供應鏈全面成長，並延伸至關鍵零組件。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台灣2026年GDP成長率上修至約9.6%，顯示在非低基期下仍具成長動能；外銷訂單穩健，電子與資通訊需求強勁，出口動能延續，加上通膨溫和、利率穩定，有利企業與資本市場發展。企業獲利預估成長上修至四成以上，成為台股重要支撐。投資策略建議聚焦高門檻與具升級能力企業，逢低布局。

姚郁如指出，產業面則由AI領軍，技術上，散熱由氣冷轉向液冷，提升效率並降低能耗；電源與MLCC因高壓與新架構需求同步成長。AI伺服器電源朝800V高壓發展，2026年導入、2027年滲透率提升，推升供應鏈價值。PCB與CCL朝高階材料與高速發展，ASIC成為主要動能之一；記憶體雖受HBM需求帶動，但能否形成長期結構性成長仍待觀察。

非科技產業方面，結構性機會來自AI帶動電力需求，推升重電與基礎建設；2026年世足賽將帶動消費與品牌需求，加上庫存回補效應，成衣與製鞋等低基期族群具成長空間。

姚郁如指出，2026年下半年聚焦三大方向：第一，地緣政治與油價波動對通膨與貨幣政策的影響；第二，美國聯準會利率政策變化及全球資金流向；第三，AI資本支出是否延續強勁動能，特別是雲端服務商投資計畫與產業供應鏈接單狀況。投資聚焦長期趨勢向上產業，科技類股以半導體、AI、高速運算及關鍵零組件（如散熱、電源、電容與PCB）為核心；非科技產業則建議關注低基期、低庫存族群。

台股

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