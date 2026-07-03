亞股題材豐 有利可圖

全球已脫離低通貨膨脹、低利率時代，進入更加分化且波動的新周期。法人指出，能源衝擊疊加AI投資潮，亞洲成為全球新經濟樞紐，台、韓最明確受惠於AI，日本推動產業升級，中國大陸則主導綠色科技。

富達國際指出，全球經濟正進入由能源衝擊與AI投資熱潮共同驅動的新階段。這兩股力量不僅重塑通膨動態與資本配置，也使各國政策分歧擴大。

在亞洲，能掌握AI基建與策略製造優勢的經濟體預期將持續領先，而高度依賴能源且內需動能不足的市場，則可能面臨較大調整壓力。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，地緣風險推升運輸成本、保險及油價波動，促使政策轉向能源安全優先成本效率的思維。

另外，AI投資極度消耗資源，短期將加劇資源競爭，帶來第二波結構性通膨壓力。隨著全球環境的轉變，政策框架也出現結構性調整。

劉培乾認為，在此背景下，亞洲正處於此轉型核心。AI帶動半導體、伺服器及高階製造的需求，使台灣與南韓成為最明確受惠者。其中，台灣出口訂單近期年增逾40%，南韓半導體出口也隨記憶體周期回升，兩者正逐漸成為AI基礎設施供應樞紐。

日本則面臨較複雜的局勢。劉培乾指出，日本一方面因高度依賴能源進口而承受輸入型通膨與匯率壓力，另一方面也受益於供應鏈重組與半導體投資。

企業在自動化、先進製造以及晶片相關領域資本支出持續增加，推動產業升級。

劉培乾指出，中國大陸呈現分化格局。一方面主導綠色科技供應鏈包括電池、太陽能板與關鍵礦產加工等，可望受惠全球電氣化需求；另一方面內需與房地產疲弱帶來通貨緊縮壓力。

當全球多數地區面臨通膨，中國大陸過剩產能與具競爭力的製造出口，對外輸出通縮。

在投資配置建議方面，野村投信投資長陳致洲表示，對台、韓、中國A股都是加碼；對日股是中立，主要是日本央行可能快速升息，日圓可能較強勢，不利出口；對印度及東協為減碼，主要因為都是能源進口國，企業獲利動能受阻。