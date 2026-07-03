富邦景氣循環多元基金 開募

全球市場在AI浪潮帶動下持續成長，各類資產輪動速度明顯加快。富邦投信表示，投資策略正由追逐單一熱門題材，逐漸轉向以資產配置與景氣循環為核心。富邦景氣循環多元資產組合基金今（3）日起正式展開募集，希望協助投資人透過ETF布局全球多元資產，掌握不同景氣階段的投資契機。

理財專家分析，企業獲利、利率政策及地緣政治等因素交互影響，在市場快速輪動下，固定股債配置已難全面掌握各階段投資機會。根據回測結果，景氣循環多元資產策略透過依景氣階段動態調整股債配置，自2023年4月至2026年4月累積報酬率達50.4%，優於傳統股債6：4配置的46.4%及股債4：6配置的33.9%，顯示透過景氣循環進行多元資產配置，有助提升投資效率與長期表現。

富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義表示，AI仍是全球長期成長主軸，但市場已逐步由題材驅動轉向企業獲利驗證階段，加上貨幣政策、關稅政策及地緣政治變數交互影響，未來股市、債市、黃金等資產都可能因景氣循環不同而輪流表現，因此投資人更需要建立因應不同市場環境的配置策略，而非集中單一熱門資產。

林忠義指出，市場輪動愈來愈快，投資人若等到資產大漲後才追價，往往容易錯過下一波行情。

真正重要的不是預測下一個明星資產，而是依循景氣循環動態調整資產配置，讓投資組合持續掌握不同市場成長機會，同時降低追高殺低風險。

當前全球經濟雖面臨諸多挑戰，但AI產業持續擴張、企業獲利穩健成長，市場仍存在結構性投資機會。

富邦景氣循環多元資產組合基金以ETF為核心投資工具，布局全球各類資產ETF，並透過OECD綜合領先指標、美國公債殖利率利差及聯準會資產負債表等指標掌握景氣循環，動態調整各類資產比重，協助投資人兼顧長期成長與風險控管。