AI科技股6月以來震盪加劇，市場資金開始由高基期科技族群轉向具防禦與成長題材的生技族群，帶動生技相關基金績效明顯升溫，部分基金近年績效更逼近翻倍。法人表示，隨全球人口老化與慢性疾病增加，醫療需求持續攀升，為醫療產業提供穩健的長期成長動能。

6月以來AI科技股高檔震盪，資金從科技輪動至較低基期的其他產業，加上默克藥廠以67億美元收購Terns Pharma、部分生技公司旗下抗癌與重度憂鬱症新藥試驗結果良好，共同激勵生技產業表現。

根據理柏資訊統計至6月30日，觀察生技相關基金近周績效表現，景順健康護理創新漲9.08%、安聯全球生物科技漲9.0%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航漲7.91%、百達－生物科技漲7.90%、兆豐生命科學證券投資信託漲7.5%、施羅德環球基金系列－醫療創新股票漲7.4%、瑞銀(盧森堡)生化股票漲7.39%、新光全球生技醫療漲7.35%、富蘭克林華美生技漲7.2%、安聯全球生技趨勢漲7.0%。值得注意的是，若拉長至一年來看，富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航績效高達105.7%，是唯一績效翻倍的生技基金。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰指出，近期股市因為科技產業而出現線波動表現，而醫療股由於具有較強的抗跌能力，因而成為資金的避風港。此外，6月在全球有許多重要醫學年會，包括美國臨床腫瘤學會、美國糖尿病協會等，據過往經驗，這些醫學年會為醫療產業的重大事件，包括從人工智慧輔助診斷到新藥研發等，皆為投資人帶來新的成長機會，也成為帶動近期醫療生化產業股價走升。

富坦生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，目前仍是布局生技產業良好時機。不僅產業基本面穩健，且開發階段生技公司估值接近歷史低檔，為長線提供具吸引力的進場條件。在人口高齡化、醫療需求，及GLP 1類減重藥物等創新題材帶動下，生技業成長動能可期。