環球股票型基金 犀利

全球股市新高行情，本土基金出頭天。除了帶動台股基金績效噴出，投信發行的環球股票型基金也同創巔峰，累計近三年最高繳出逾400%報酬，近一年績效前十名甚至霸榜，比境外基金表現更亮眼。

據統計截至6月底，用來衡量整體全球股市的MSCI世界指數近一、二、三年報酬率分別為22.1%、39.7%、64.1%。理柏環球分類統計，檔數超過百檔、包含境外及投信發行的環球股票型基金近一、二、三年類型平均報酬則有32.3%、34.8%、63.8%，處於伯仲之間。

不過投信發行基金表現明顯優於類型平均，以近一年累積報酬為例，投信基金包辦前十名，其中復華華人世紀、復華全球大趨勢、統一全球智聯網AIoT等三檔基金報酬翻倍最為突出；拉長至近三年，報酬翻倍檔數擴增至11檔，仍是由投信基金獨占鰲頭，以復華華人世紀基金績效達443%居冠。

投信法人表示，投信經理人發揮主動操作優勢、洞悉AI演進，投組配置比境外基金更靈活，且更了解台股及受惠供應鏈產業脈動，進而掌握此波科技典範移轉帶來的超額投資報酬機會。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，今年第2季雖有美伊戰爭、通膨與升息議題等雜音，但在AI強勁成長動能下，全球股市續創新高。展望第3季，在股市累積漲幅較大後，可能受消息面或籌碼面等影響而放大波動，但AI算力需求指數型成長，研判由AI驅動的多頭格局並未改變。