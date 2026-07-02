貝萊德傘型商品 7月15日開募

全球最大ETF品牌貝萊德iShares再推新作，首度以ETF傘型基金形式推出「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型基金」，旗下包括貝萊德世界股票（009826）及貝萊德A級公司債（00991B），將於7月15-21日募集，讓投資人透過「一檔股、一檔債」ETF布局全球。

貝萊德世界股票經理人楊貽甯昨（1）日表示，009826追蹤S&P TIP 世界股票指數，投資範圍涵蓋近40個國家、上千檔股票，囊括全球大型、中型與小型企業，提供跨區域、跨產業的全球股票配置機會，協助投資人輕鬆參與全球企業成長與市場輪動機會。這檔ETF不配息。

楊貽甯指出，至於貝萊德A級公司債，則追蹤ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數，主要投資成熟市場長天期A級美元公司債，以高評等加上長天期雙重定位，兼顧信用品質與收益潛力。在市場波動升高時，發揮分散配置、提升投資組合的防禦功能。這檔ETF為月配息。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，台灣目前雖然已有許多檔ETF，卻沒有一檔布局全球股票ETF。此次推出的兩檔ETF，是貝萊德針對台灣投資人核心配置需求所打造的解決方案。