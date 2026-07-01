台積電、川普都在配置債券 震盪市況需求浮現

美國聯準會（Fed）主席華許政策延續強勢立場，加上美伊戰事升溫，地緣政治風險再起，為全球股債市場增添不確定性，在利率政策與國際情勢交錯影響下，投資環境更顯多變，與此同時，台積電、國際大型法人及美國總統川普持續運用債券作為資產配置工具，顯示其配置角色日益重要。

國泰全球多元收益債券基金6月29日正式成立，旗下包含兩檔子基金，分別為共同基金國泰環球策略收益債券基金，以及被動式ETF國泰收益非投等債ETF（00990B），主動基金及被動ETF齊發，兩檔合計募集金額約新台幣122.48億元。其中，00990B預計於7月9日掛牌上櫃，提供投資人多元化債券配置工具。

國泰投研團隊表示，近期受油價回落與通膨預期降溫影響，美債殖利率自高檔回落，帶動債市表現回溫，市場對經濟「放緩但不失速」的預期逐步成形。然而，聯準會政策路徑仍具不確定性，在利率可能維持高檔一段時間的環境下，投資策略更需兼顧收益機會與風險控管。整體而言，債券投資可聚焦收息策略，透過分散配置不同債種與存續期間，拓展收益來源，同時降低市場波動影響。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸指出，隨著市場進入高利率且變動加劇的環境，單一債種已難因應不同景氣循環，投資應朝多元債種配置與主動調整發展。國泰環球策略收益債券基金透過全球布局，涵蓋投資等級債、非投資等級債、新興市場債、證券化商品及可轉債，並依市場狀態調整配置，在追求收益同時分散風險。

另一檔同時募集成立的ETF國泰收益非投等債（00990B）基金經理人陳韻竹則表示，債券投資最重要的關鍵之一在於避免違約風險。00990B布局剩餘年限一至五年的成熟市場非投資等級公司債，篩選票面利率前30%標的，追蹤標的指數票面利率達8.88%，更採取「一票否決制」，只要三大信評機構中有任一家給予CCC+或以下評等即予以排除，藉由較嚴格的選券機制降低違約風險；同時結合殖利率與市值加權，以及首創「明日之星」加權設計，放大具升評潛力的非投資等級債權重，方式為若某檔債券在任一信評機構評等等於或高於BB-，且具備正向信評展望，在指數中的權重將被放大兩倍，有助掌握收益與潛在升評機會。