快訊

誰扛輔選？不是鄭麗文、盧秀燕 藍營一個太陽漸成形

統一零售大換裝到明年第1季！萬家福、樂家康Logo都有「P」…原因曝光

台股7月開門紅！台積電大漲逾3% 大盤續飆逾千點重返47K

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、川普都在配置債券 震盪市況需求浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰全球多元收益債券基金兩檔子基金小檔案。(資料來源：Bloomberg，國泰投信整理)
國泰全球多元收益債券基金兩檔子基金小檔案。(資料來源：Bloomberg，國泰投信整理)

美國聯準會（Fed）主席華許政策延續強勢立場，加上美伊戰事升溫，地緣政治風險再起，為全球股債市場增添不確定性，在利率政策與國際情勢交錯影響下，投資環境更顯多變，與此同時，台積電、國際大型法人及美國總統川普持續運用債券作為資產配置工具，顯示其配置角色日益重要。

國泰全球多元收益債券基金6月29日正式成立，旗下包含兩檔子基金，分別為共同基金國泰環球策略收益債券基金，以及被動式ETF國泰收益非投等債ETF（00990B），主動基金及被動ETF齊發，兩檔合計募集金額約新台幣122.48億元。其中，00990B預計於7月9日掛牌上櫃，提供投資人多元化債券配置工具。

國泰投研團隊表示，近期受油價回落與通膨預期降溫影響，美債殖利率自高檔回落，帶動債市表現回溫，市場對經濟「放緩但不失速」的預期逐步成形。然而，聯準會政策路徑仍具不確定性，在利率可能維持高檔一段時間的環境下，投資策略更需兼顧收益機會與風險控管。整體而言，債券投資可聚焦收息策略，透過分散配置不同債種與存續期間，拓展收益來源，同時降低市場波動影響。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸指出，隨著市場進入高利率且變動加劇的環境，單一債種已難因應不同景氣循環，投資應朝多元債種配置與主動調整發展。國泰環球策略收益債券基金透過全球布局，涵蓋投資等級債、非投資等級債、新興市場債、證券化商品及可轉債，並依市場狀態調整配置，在追求收益同時分散風險。

另一檔同時募集成立的ETF國泰收益非投等債（00990B）基金經理人陳韻竹則表示，債券投資最重要的關鍵之一在於避免違約風險。00990B布局剩餘年限一至五年的成熟市場非投資等級公司債，篩選票面利率前30%標的，追蹤標的指數票面利率達8.88%，更採取「一票否決制」，只要三大信評機構中有任一家給予CCC+或以下評等即予以排除，藉由較嚴格的選券機制降低違約風險；同時結合殖利率與市值加權，以及首創「明日之星」加權設計，放大具升評潛力的非投資等級債權重，方式為若某檔債券在任一信評機構評等等於或高於BB-，且具備正向信評展望，在指數中的權重將被放大兩倍，有助掌握收益與潛在升評機會。

債券 川普 台積電

延伸閱讀

三大債市淨流入 新興債動能增溫

挑選債券ETF 有眉角

中東局勢不明、通膨黏著 債券還能投資嗎？

貝萊德 iShares 在台首檔 ETF 傘型基金獲准募集 全球股債一次到位

相關新聞

年薪78萬生活費僅20萬！他出社會8年半靠高儲蓄與ETF：上半年資產飆破822萬

一名網友分享其上半年資產大幅增長至822萬元，年薪78萬元但生活費僅20萬元。主要投資於台股ETF，並以高儲蓄與槓桿策略成功克服市場風險，依靠長期累積財富。

南韓擴大AI與半導體投資！網看好記憶體市場：設備廠、晶圓製造、封裝供應鏈受惠

南韓政府與企業將持續加碼HBM、先進封裝、晶圓代工、AI資料中心及半導體材料設備等領域，並由三星電子、SK海力士等大廠扮演核心角色，引發不少網友關注，這波大規模投資是否將加劇全球AI與半導體競賽。

0050半年報酬高達68％！網笑有「4到5顆滷蛋」？真相曝光：只買1股

一名網友分享其元大台灣50（0050）半年獲利，僅購買1股便賺取43元，報酬率高達68%。他風趣表達「這才是正常小資族的表現」，引發熱烈討論，多數網友認為此文更接近普通投資者的真實狀況。

美光、三星、SK海力士遭控聯手壟斷！網熱議記憶體暴漲是否「人為操控」

全球記憶體價格近年大幅攀升，美光(Micron)、三星電子及SK海力士近日遭美國加州北區聯邦地方法院受理集體反壟斷訴訟，引發PTT股板熱烈討論。原告指控三大DRAM廠掌控逾九成市場，涉嫌透過限制產能、縮減傳統DRAM供應及將資源集中於高獲利HBM產品，聯手推升價格、操縱市場，被形容為策畫一場「記憶體末日(RAMpocalypse)」。

華邦電（2344）一年飆10倍！他問「有人抱住嗎？」股民曝現實：翻倍就很難不賣

華邦電（2344）近一年股價大漲，從2025年約20元一路飆升至2026年6月突破200元，漲幅達10倍，也讓不少投資人開始回頭檢視這波記憶體行情。有PTT網友發文詢問，是否真的有人在去年就看準華邦電並重壓持有至今，藉此實現財富自由，同時也好奇，在AI帶動記憶體需求下，未來股價是否還有機會回到20元的低檔價位。

台股 ETF 00685L 上半年上漲136.84%奪冠 分拆後甜甜價12.75元

今年上半年結束，統計92檔台股ETF共有50檔上半績效勝過大盤的59.25%，其中以群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲136.84%漲幅居冠表現最佳。根據證交所網頁資訊顯示，群益臺灣加權正2(00685L)分割前最後交易日收盤價為306元，由於是1拆分為24，恢復買賣參考價落在12.75元，將成為市場上最便宜的台股正二ETF，00685L預計7月7日恢復交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。