台股上半年多頭氣勢如虹，台股主動型基金憑藉精準選股，締造出「翻倍」傳奇。上半年來，多達25檔台股基金報酬率突破100%大關，其中施羅德台灣樂活中小以125%奪冠，元大新主流以124.7%緊追在後。

根據CMoney統計至29日，近半年台股基金績效表現亮眼，主因經理人透過走訪查供應鏈，掌握半導體先進製程、測試介面、記憶體及AI高階伺服器零組件等上半年強勢主流族群，加上操作展現靈活選股與集中布局的能力，高達25檔台股基金報酬率突破100%，大幅領先加權指數、櫃買指數的同期漲幅56.1%、51.3%。

施羅德台灣樂活中小以125%奪下績效冠軍；元大新主流、元大經貿、元大多多、統一中小等報酬率介於115%至124.7%，包辦前五強；元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣科技、統一龍馬、路博邁台灣5G股票、元大高科技等，績效也達106.5%至113.7%。

施羅德投信台股基金經理人柯鴻旼表示，從近期市場結構觀察，有三項指標可關注。第一，融資餘額快速擴張：當融資增幅明顯高於指數漲幅，代表短期槓桿資金過度累積，易引發連鎖去槓桿賣壓。第二，高價股與龍頭股漲勢鈍化：領漲族群出現獲利了結且難以續創新高，顯示市場對利多反應轉趨保守。第三，資金轉進題材與落後補漲族群：資金由核心產業擴散至二、三線或題材股，反映市場動能逐步轉弱。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，台股基本面偏多，團隊看好中長期投資機會，後續可關注企業法說會內容。安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利將成長約55%，各季成長率均維持在四成以上，動能強勁。