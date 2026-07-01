今年上半年，AI族群領漲，帶旺台、韓科技股比重高的亞股基金。統計顯示，今年上半年績效前十強的海外基金漲幅都超過110%，其中亞股基金就占七檔。法人指出，AI趨勢不變，下半年相關概念股預期仍將震盪向上，這些強勢基金有望強者恆強。

理柏（Lipper）統計，從今年初到6月26日，以新台幣計價，瀚亞亞洲科技資本家股票基金狂漲129.3%，高居境內外基金績效冠軍。這檔基金成立不滿兩年，訴求是讓投資人也能參與潛力科技股新股上市（IPO）、現金增資等機會。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金配置中以台股占44.4%最高，其次是韓股的25.5%、中國大陸的19%；前三大持股是SK海力士占9.3%，其次是三星電子占7.5%、台積電（2330）的7.4%。

復華亞太成長基金以128%的漲幅緊追其後。這檔基金早在2007年就成立，有別於瀚亞亞洲科技資本家股票基金聚焦亞洲上市的股票，這檔基金投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，目前主要配置在台股（32.3%）、美股（26.9%）、韓股（20.9%）、日股（18.1%），前三大持股是SK海力士、三星電子、三星電機。

今年以來的漲幅季軍是利安資金韓國基金，大漲125.7%，打敗韓股今年來約100%的漲幅，也大幅擊敗國內核備的另外兩檔南韓基金。這檔基金的前三大持股是SK海力士占24%，其次是三星電機占11.8%、三星電子占10.9%，單一個股比重都超過10%，不但能跟上這些個股今年來的強勁表現，並且透過出色的選股打敗韓股大盤。

相較於其他盧森堡或都柏林註冊基金單一持股上限10%的規定，利安資金韓國基金為新加坡註冊基金，雖然也有單一持股上限10%的規範，但對於韓股這種單一個股比重偏高的股市，為了避免基金績效差距大盤太遠，相關基金會取得新加坡金融管理局（MAS）的豁免。

今年以來，漲幅前四到十名的海外基金依次為復華全球物聯網科技基金、統一新亞洲科技能源基金、復華亞太神龍科技基金、復華全球大趨勢基金、復華華人世紀基金、統一強漢基金、統一全球新科技基金。