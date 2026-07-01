原油商品 繳出好成績

今年來商品ETF表現分歧，美伊戰事引發原油供應中斷擔憂，原油相關ETF在上半年取得佳績，相較之下，2025年表現亮眼的貴金屬相關ETF就受到漲多及升息等短空因素而表現疲弱，進而反映在盤面上的相關期信ETF上。

根據CMoney統計至昨（30）日，在14檔期信ETF中上半年交出正報酬的有九檔，依序為期街口布蘭特正2（00715L）的70.69%、期元大S&P石油5 1.12%、期元大美元指正2的7.25%、期街口道瓊銅的5.48%、期元大S&P日圓反1的5.04%、期元大S&P黃金反1的5.03%、期元大美元指數3.37%、期街口S&P黃豆3.02%。

針對投資人關注的黃金及白銀，期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，受到升息預期的壓抑、各大投行也紛紛調整利率與金價前景展望，如高盛證券在不會降息的情況下將黃金年底目標價由5,400美元調降至4,900美元，甚至表示若考慮升息因素恐將目標調降至4,400美元，導致貴金屬市場短期表現疲弱。

不過，中長期仍可望受惠於全球央行的買盤支撐。根據世界黃金協會（WGC）6月發布的全球央行黃金儲備調查報告，黃金在危機時期的穩健表現、投資組合多元化以及對沖通膨的能力是各國央行持有黃金的關鍵因素，報告顯示全球央行對黃金的買盤將維持榮景，絕大多數受訪者（89%）認為，未來12個月全球央行的黃金儲備將會增加，84%的受訪者則認為五年後黃金在其總儲備中的比例將適度或顯著上升。

綜合而言，貴金屬市場正面臨升息短空與央行買盤長多的交集，在市場訊息變化莫測的情況下，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，善設停利停損點。

原油市場部分，街口投信表示，目前荷莫茲海峽航運雖維持正常，全球原油供應壓力較先前有所舒緩，但中東地區軍事衝突尚未完全落幕，美伊關係及以色列、黎巴嫩邊境情勢仍具高度不確定性，地緣政治溢價短期內仍難完全消退。