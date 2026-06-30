中東局勢不明、通膨黏著 債券還能投資嗎？

中東局勢不明，通貨膨脹黏著度高，投資人擔心美國聯準會（Fed）將升息。法人指出，Fed雖釋出鷹派訊息，但後續仍要看通膨及就業數字。在債券投資方面，較看好存續期間較短的資產。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長德賽指出，美國經濟雖在科技與AI投資帶動下維持韌性，但偏高油價與供應鏈的短期干擾持續推升通膨壓力。若核心通膨持續上修且成長未明顯轉弱，Fed政策進一步收緊的可能性將升高，後續關鍵在於通膨是否擴散與勞動市場是否再度轉緊。

德賽認為，在通膨黏著、長天期殖利率仍有上行風險、美元偏區間震盪的環境下，投資策略宜聚焦於存續期間較短的資產。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人華勒表示，整體而言，美國經濟展望維持正向穩健，非投資等級債受惠企業基本面良好與信用品質顯著改善，違約率仍將維持長期低檔水準。但因利差處於低檔，因此須採取主動管理、聚焦具有債信品質和評價優勢的公司債。

富蘭克林投顧分析，非投資等級債具備較高收益與較低存續期間優勢。尤其美國非投資等級債不但殖利率與利差都高於歐元區與全球非投資等級債，且經濟動能更強勁。

富蘭克林投顧指出，非投資等級債可參與景氣長期榮景，波動度又低於股市，在面對通膨升溫與貨幣政策前景不明朗的市場環境下，有助透過長期債息收益機會來強化投資組合。