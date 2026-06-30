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投資等級債上周吸金76.7億美元 居債市之冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著荷莫茲海峽航運逐步恢復正常，市場預期原油供應將明顯增加，使油價回落至衝突前水準，對通膨的壓力相對可控。就美國經濟數據而言，首季GDP增速遭上修，5月消費者支出亦有所加快；聯準會偏好的通膨指標——5月個人消費支出（PCE）物價指數年增率升至4.1%，創2023年4月以來新高，但月增幅度低於市場預期。

原油價格大幅回落，帶動債券市場多數收漲。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，截至2026年6月24日止的一周（6月18日至6月24日），三大主要債市皆呈現資金淨流入，其中投資等級債以76.7億美元居冠；其次依序為非投資級債與新興市場債、分別淨流入8.5億美元與7.2億美元，顯示資金持續回流固定收益市場。

安聯投信指出，在景氣指標方面，美國6月企業活動擴張速度為近五個月最快，製造業PMI攀升至逾四年高點，新訂單動能強勁；不過，5月新屋銷售意外下滑，反映抵押貸款利率偏高仍對購屋需求形成壓力。整體而言，經濟數據仍偏正向，支撐投資等級債價格溫和上揚。

另一方面，市場過去一段時間的樂觀情緒逐漸降溫，風險性債券出現震盪。由於市場對科技股評價面因短線漲多而浮現雜音，以及AI驅動的股市漲勢是否具延續性出現分歧，美國非投資級債殖利率升至近兩周高點，信用利差亦擴大至兩個月高點，反映投資人風險偏好趨於謹慎。

安聯投信進一步指出，投資人對新興市場資產配置興趣升溫，除股票外，新興市場債亦吸引資金持續流入，2026年至今累計淨流入達271億美元，接近2025年全年309億美元的水準。

值得注意的是，新興市場債券與相關股市長期呈現正相關性，意味著股市表現向好亦有助於帶動相關債市的回報。此外，目前新興市場主權債殖利率約為5.71%，相關布局機會值得留意。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，隨著中東地緣政治風險暫時降溫，加上企業首季財報多優於預期，且AI相關產業持續擴大資本支出，帶動市場整體氣氛轉趨樂觀。但考量中東衝突尚未完全解除，以及各國仍推動擴張性財政政策的背景下，公債殖利率仍存在上行風險，建議策略仍維持短至中天期的存續期間配置，以控管利率風險。

在信用債方面，劉珉睿指出，受惠於美歐企業財報普遍優於預期，對公司債仍維持正向看法。儘管能源成本受地緣政治影響有所波動，但違約風險主要集中於較低評級企業；若排除CCC等級公司，多數企業信用基本面仍穩健，整體違約風險仍在可控範圍。投資策略上，維持多元分散配置，聚焦高品質債券，同時適度配置非投資等級債，以提升投資組合收益表現。

荷莫茲海峽 債券 聯準會

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