主題輪動 亞洲不含日本淨流入居冠

市場情緒轉換，全球股市多數收跌。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年6月18日至6月24日止近一周，近期淨流入力道持續擴大的美股基金，受雜音干擾暫時轉為淨流出85億美元，改由亞洲不含日本股票基金以淨流入16.05億美元居冠。

安聯投信表示，近期市場走勢高檔震盪，主要是數據顯示美國通膨維持高位，推升聯準會可能收緊政策，投資人預期心理壓抑市場情緒，而荷莫茲海峽再傳炮擊消息，增添美伊談判不確定性，科技股亮眼的財報亦未能抵銷投資人調節賣壓，致使主要股市多數承壓。

同時投資人重新審視AI投資的回報前景，對評價過高的擔憂加大科技股拋售擴散，此外韓國監管部門對市場高槓桿情形表示關注，也拖累相關族群表現。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，近期市場關注焦點除持續聚焦美國最大規模募資案後續發展外，高頻寬記憶體（HBM）供給緊缺情況亦備受矚目，相關成本壓力逐步由終端消費端轉嫁至生產端，並進一步影響重要科技企業的財報表現與未來展望。此外，蘋果調升部分產品售價，以及市場對聯準會偏鷹派政策預期升溫，亦持續牽動市場投資氛圍。

洪華珍指出，近期市場走勢波動加劇，不同主題的科技族群表現明顯分歧。隨著資本支出需求與獲利落地時點仍具不確定性，雲端運算與晶片等硬體供應鏈表現分化，其中雲端服務商與記憶體下游消費端相對承壓；反觀掌握關鍵零組件的企業，受惠於較強的定價能力與獲利成長潛力，表現相對突出。

展望後市，洪華珍表示，美國科技股第2季財報將自7月起陸續公布。在美國經濟維持穩健及AI基礎建設投資持續推進的帶動下，企業獲利預期有望再度展現強勁成長。對投資人而言，後續財報表現將成為市場關注重心，主要原因在於過去一年股市上漲動能主要來自企業獲利成長，而非估值擴張。

洪華珍指出，隨全球科技企業持續擴大AI資本支出，加上Agentic AI與實體AI應用逐步落地，預期相關基礎設施需求將維持強勁成長動能，帶動供應鏈於未來數年持續受惠。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著中東地緣政治風險與油價壓力逐步緩解，市場有望回歸企業基本面。中期而言，隨著更多產業經濟活動及企業獲利動能改善，將有機會產生外溢效應，支撐資本市場持續擴張。此外，美國政策推動效果可望逐步傳導至實體經濟，帶動消費及企業投資回升。整體而言，科技股仍具備良好韌性，企業獲利改善亦有助吸引資金持續流入。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，儘管近期市場波動升溫，但台股基本面未見明顯轉折，不僅未出現庫存堆積問題，部分廠商甚至維持低庫存或零庫存狀態，亦未見需求快速降溫，企業獲利亦未有下修情形。整體而言，隨著全球科技巨頭持續投入AI發展，需求動能依舊強勁，加上產品規格升級與新應用擴展，台股相關供應鏈的訂單與營收動能仍維持成長。

蕭惠中表示，觀察近期台股與國際市場表現，可發現掌握關鍵零組件及原物料優勢的族群呈現輪動上漲，股價表現相對強勢。整體而言，企業獲利仍為市場提供穩固支撐，中長期趨勢未變。然而，上半年台股確實面臨漲多後整理壓力，近期修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面轉弱，短期預期將維持區間震盪格局。

展望後市，蕭惠中指出，台股基本面仍偏多，團隊持續看好中長期投資機會，後續可關注企業法說會內容。根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利可望成長約55%，且各季成長率均維持在四成以上，動能強勁。同時，金融與傳產類股亦有機會繳出正成長成績，帶動整體市場結構更趨均衡與健康。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，市場關注焦點除企業獲利外，未來三個月亦將聚焦除權息行情。目前00984A的產業配置偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，並搭配金融股提升穩定性，整體策略呈現「成長＋防禦」兼具的配置。

針對近期市場波動加劇，廖本隆建議投資人留意幾項風險，包括AI投資節奏變化，觀察資本支出與終端需求是否出現調整，可能對上游設備及相關族群動能產生影響；此外，部分產業鏈仍處於庫存循環初期，需求回升的持續性仍待觀察；同時，也需關注利率與資金環境變動，對金融股及高評價電子股可能帶來評價修正壓力，最後仍須留意地緣政治不確定性。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，近期市場受多方雜音干擾出現較大波動，但整體基本面並未改變，對台股後市仍持正向看法。投資策略上建議採取多元配置，持續聚焦企業獲利成長、AI趨勢以及訂單能見度較高的標的。